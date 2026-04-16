Атака на енергетику: знеструмлено Миколаїв і Херсон

Обласні центри Миколаїв і Херсон тимчасово залишилися без електропостачання. Про це повідомила місцева влада у четвер, 16 квітня.

📢 «Херсон тимчасово залишився без електропостачання. Фахівці з’ясовують причини знеструмлення», – зазначили у Херсонській міській військовій адміністрації. Міська влада закликала мешканців із розумінням поставитися до ситуації.

У Миколаєві про відсутність світла повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

📢 «Міські служби працюють. Громадський транспорт курсує: тролейбуси виходять на автономний хід», – поінформував він. За словами мера, ситуація перебуває під контролем, а мешканців оперативно інформуватимуть про подальші зміни.

⚠️В Укренерго підтвердили, що причиною знеструмлення стала ранкова дронова атака рф.

📢 «Внаслідок цього – частково знеструмлені споживачі Миколаївської та Херсонської областей. Наразі атака ще триває. Аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу, як тільки це дозволить безпекова ситуація», – йдеться в повідомленні.

📌 Знеструмлення Миколаєва та Херсона пов’язане з прямими ударами російських окупантів по об’єктах енергетики. За даними енергетиків, станом на ранок без електропостачання залишаються споживачі у дев’яти областях України.

Нагадаємо, у ніч на 16 квітня російські війська здійснили масований комбінований удар, застосувавши 44 ракети та 659 безпілотників різних типів. Сили протиповітряної оборони знешкодили понад 660 повітряних цілей, серед яких 31 ракета.