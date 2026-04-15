Трамп «назавжди відкриває Ормузьку протоку» та обійми з Сі

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: 47-й президент США Дональд Трамп.

47-й президент США Дональд Трамп заявив, що «назавжди відкриває Ормузьку протоку» і Китай цьому нібито «дуже радий». Відповідний допис він оприлюднив 15 квітня у власній соцмережі Truth Social.

📢 «Китай дуже радий, що я назавжди відкриваю Ормузьку протоку. Я роблю це також заради них – і заради всього світу», – написав Трамп.

За його словами, Китай також погодився припинити постачання зброї Ірану.

📢 «Президент Сі міцно, міцно обійме мене, коли я приїду туди через кілька тижнів. Ми розумно і дуже добре працюємо разом! Хіба це не краще, ніж воювати? Але пам’ятайте, ми дуже добре вміємо воювати, якщо доведеться – набагато краще, ніж будь-хто інший!», – додав він.

Трамп «назавжди відкриває Ормузьку протоку» та обійми з Сі 01
Скриншот допису 47-го президента США Дональда Трампа в соцмережі Truth Social / 15.04.2026

☝️ Водночас у заяві не було уточнено, чи означає це фактичне припинення морської блокади Ірану, запровадженої США.

Ормузька протока залишається предметом невизначеності, оскільки офіційні деталі зміни політики поки не розкриті.

📌 Раніше того ж дня стало відомо, що Збройні сили США повністю зупинили морську торгівлю з Іраном. Про це заявив глава Центрального командування США адмірал Бред Купер.

За його словами, з моменту початку блокади 13 квітня американські сили перехопили вісім нафтових танкерів, пов’язаних з Іраном. На цьому тлі також з’явилась інформація про підготовку нового раунду переговорів між США та Іраном.

