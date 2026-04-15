Суд залишив під вартою ексміністра енергетики Галущенка

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: колишній міністр енергетики та колишній міністр юстиції України, фігурант гучної корупційної справи "Мідас" Герман Галущенко.

Запобіжний захід Герману Галущенко продовжено рішенням Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Ексміністра енергетики України залишили під вартою ще на два місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 200 млн гривень. Про це повідомила пресслужба суду.

📢 «Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив колишньому міністру енергетики України строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на два місяці.

Суд залишив як альтернативу заставу в розмірі 200 млн грн, у разі внесення якої на нього покладається ряд процесуальних обов’язків», — ідеться в повідомленні.

☝️ У разі внесення застави на підозрюваного буде покладено низку процесуальних обов’язків, передбачених законодавством.

Як відомо, запобіжний захід Герману Галущенко було обрано після його затримання 15 лютого під час спроби залишити територію України. Затримання здійснили детективи НАБУ.

Вже 16 лютого Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила ексміністру про підозру у так званій справі «Мідас». За даними слідства, через довірену особу Галущенка злочинна організація могла отримати понад 112 млн доларів.

📌 Наступного дня, 17 лютого, Вищий антикорупційний суд уперше обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 200 млн гривень. Запобіжний захід Галущенко залишається незмінним, а розслідування у справі триває.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Загибель дитини у Черкасах: наслідки атаки російських БпЛА

ВАЖЛИВО

Генштаб про ситуацію на фронті: відбулось 131 бойове зіткнення, ворог запустив понад 4,5 тис. дронів

ВІЙНА

Підтримка оборонців: Рубіжанська громада виплатила ще 760 тисяч гривень

ЛУГАНЩИНА

За добу 9 квітня на фронті відбулось 164 боєзіткнення – Генштаб

ВІЙНА

Трамп закликав Іран негайно перестати порушувати умови перемир’я

ВАЖЛИВО

Боїв сьогодні поменшало – Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту

ВІЙНА

Чорногорія прагне до ЄС: курс на безпеку замість економіки

ПОЛІТИКА

В Канаді виступили за скасування віз для українців

ПОЛІТИКА

Окупанти здійснили 125 штурмів впродовж доби 13 квітня – Генштаб

ВІЙНА

У кремлі готуються до поразки Орбана та його партії

ПОЛІТИКА

рф будує бази та інфраструктуру для запуску «шахедів»

ВІЙНА

Магазини U420 перевіряють у справі про наркобізнес

КРИМІНАЛ

АТЕШ знищив тепловоз під Ростовом: збій у логістиці армії рф

ВІЙНА

Україна формує газовий резерв: озвучено критичний мінімум

ВЛАДА

Вперше у Британії позбавили громадянства через зв’язки з рф

ПОЛІТИКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

