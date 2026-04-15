Суд залишив під вартою ексміністра енергетики Галущенка

Запобіжний захід Герману Галущенко продовжено рішенням Вищого антикорупційного суду (ВАКС). Ексміністра енергетики України залишили під вартою ще на два місяці з альтернативою внесення застави у розмірі 200 млн гривень. Про це повідомила пресслужба суду.

📢 «Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду продовжив колишньому міністру енергетики України строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на два місяці.

Суд залишив як альтернативу заставу в розмірі 200 млн грн, у разі внесення якої на нього покладається ряд процесуальних обов’язків», — ідеться в повідомленні.

Як відомо, запобіжний захід Герману Галущенко було обрано після його затримання 15 лютого під час спроби залишити територію України. Затримання здійснили детективи НАБУ.

Вже 16 лютого Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила ексміністру про підозру у так званій справі «Мідас». За даними слідства, через довірену особу Галущенка злочинна організація могла отримати понад 112 млн доларів.

📌 Наступного дня, 17 лютого, Вищий антикорупційний суд уперше обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 200 млн гривень. Запобіжний захід Галущенко залишається незмінним, а розслідування у справі триває.