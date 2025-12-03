У Бельгії вийшла на свободу ексглава дипломатії ЄС Могеріні

У Бельгії відбулося звільнення з-під варти Могеріні та колишнього генерального секретаря Європейської служби зовнішніх справ Стефано Санніно після їхнього затримання для допиту у рамках розслідування справи про можливе шахрайство. Як повідомляє Politico у середу, 3 грудня, обидва високопосадовці були допитані слідчими й відпущені на свободу без запобіжних заходів.

Напередодні, 2 грудня, Могеріні та Санніно, – ректорку Коледжу Європи та одного зі співробітників цього закладу, затримали у зв’язку з розслідуванням, що охоплює ймовірні зловживання бюджетними коштами Європейського Союзу у 2021–2022 роках. Слідство стосується діяльності Європейської служби зовнішніх дій та Коледжу Європи.

📢 У прокуратурі підтвердили: «Звинувачення стосуються шахрайства та корупції у сфері закупівель, конфлікту інтересів та порушення професійної таємниці. Вони (посадовці — ред.) були звільнені з-під варти, оскільки не вважаються такими, що можуть втекти».

☝️ На сьогодні Федеріка Могеріні очолює дві ключові інституції — Коледж Європи та Дипломатичну академію. Ректоркою Коледжу вона стала у 2020 році, а у 2022 очолила новостворену академію.

У межах цієї ж справи 2 грудня правоохоронні органи Бельгії провели обшуки в дипломатичній службі Європейського Союзу у Брюсселі. А також у Коледжі Європи в Брюґґе та приватних будинках, що може бути пов’язано з можливим нецільовим використанням коштів ЄС.