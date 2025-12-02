У Бельгії затримали Федеріку Могеріні та ще двох посадовців ЄС

Колишню віцепрезидентку Європейської комісії Федеріку Могеріні затримали для допиту після обшуків, проведених у Бельгії. Про це повідомило видання Euractiv.

У вівторок слідчі дії відбулися у Брюгге та Брюсселі в межах розслідування щодо можливого шахрайства при використанні коштів Європейського Союзу.

У результаті обшуків затримали трьох осіб. Окрім Могеріні, слідчі допитали високопосадовця ЄС Стефано Санніно, який наразі очолює Департамент країн Близького Сходу, Північної Африки та Перської затоки Єврокомісії. Раніше він обіймав посаду генерального секретаря Європейської служби зовнішньополітичних дій, де працював під керівництвом Могеріні.

Третім затриманим став співробітник Коледжу Європи, який відповідає за навчання керівних кадрів. Нагадаємо, Могеріні очолює Коледж Європи з 2020 року.

Слідство перевіряє обставини придбання коледжем будівлі у Брюгге у 2022 році за 3,2 млн євро. Правоохоронців цікавить інформація про те, чи мали представники установи доступ до конфіденційних даних тендеру, що повинні були забезпечити чесну конкуренцію між учасниками.

Коледж Європи, заснований у 1949 році, вважається провідним навчальним закладом ЄС для державних службовців і дипломатів. Серед його випускників — численні топпосадовці європейських інституцій.

Федеріка Могеріні була віцепрезиденткою Єврокомісії у 2014–2019 роках та раніше очолювала Міністерство закордонних справ Італії.

