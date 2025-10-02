Четвер, 2 Жовтня, 2025
G7 посилює санкції проти росії та покупців її нафти

G7 посилює санкції проти Росії та покупців її нафти

Країни Великої сімки оголосили про намір запровадити додаткові санкції проти росії, а також проти тих держав і компаній, які залишаються ключовими покупцями російської нафти. Мета – скорочення фінансових надходжень москви, що використовуються для ведення війни проти України. Про це йдеться у спільній заяві G7, опублікованій 1 жовтня урядом Канади, яка головує у групі у 2025 році.

📢 «Подальші ескалаційні дії росії, включаючи порушення повітряного простору НАТО, посилення атак на цивільне населення та пошкодження урядових і дипломатичних будівель в Україні, є неприйнятними і підривають зусилля з досягнення миру», – наголосили у заяві.

Міністри країн G7 відзначили, що вже діючі обмеження знизили доходи кремля. Проте, саме зараз настав час максимально посилити тиск на експорт російської нафти – головне джерело фінансування військових дій рф.

☝️ Учасники Великої сімки планують ввести заходи проти тих, хто нарощує закупівлі енергоносіїв у росії після вторгнення, а також проти посередників, що допомагають обходити санкції.

Окремо підкреслюється важливість мит та заборон на експорт та імпорт:

📢 «Ми вживатимемо конкретних заходів для значного скорочення, з метою поступового припинення, нашого імпорту з росії, що залишився. Включаючи імпорт вуглеводнів».

Крім санкційного тиску, G7 розглядає різні фінансові механізми підтримки України. Серед них – скоординоване використання всієї суми заморожених російських активів, які перебувають у юрисдикціях країн Великої сімки.

☝️ Нагадаємо, США виступили з ініціативою посилити санкційний і тарифний тиск на москву, включаючи розробку механізму конфіскації російських активів.

👉 Також раніше стало відомо, що Володимир Зеленський повідомив про обговорення з президентом США передачу «систем озброєння великого радіуса дії».

