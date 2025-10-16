Четвер, 16 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЕКОНОМІКА
ЕКОНОМІКА

Ціни на нафту зросли після заяви Трампа про припинення Індією закупівель нафти рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Ціни на нафту зросли після заяви Трампа про припинення Індією закупівель нафти рф

Ціни на нафту знову пішли вгору, відновившись після падіння до найнижчого рівня за останні п’ять місяців. Причиною зростання стали заяви президента США Дональда Трампа, який повідомив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив його у намірі зупинити закупівлі російської нафти. Про це в четвер, 16 жовтня, інформує Bloomberg.

Згідно з даними агентства, вартість нафти марки West Texas Intermediate (WTI) піднялася до майже 59 доларів за барель, компенсувавши попереднє двосесійне зниження на 2%. Ціна Brent завершила торги в середу трохи нижче позначки 62 долари за барель, демонструючи стабілізацію після тривалого спадного тренду.

Президент Трамп не уточнив, коли саме Індія припинить купівлю російських енергоносіїв, але наголосив, що цей процес не може бути миттєвим.

📢 «Індія рухається у напрямі зменшення імпорту російської нафти, однак це питання потребує часу», — сказав Трамп. Президент США також зауважив, що Вашингтон підтримує діалог з Нью-Делі щодо енергетичного переходу.

☝️ Індія, подібно до Китаю, активно користувалася зниженими цінами на російську нафту, яку москва змушена була продавати зі знижкою через цінові обмеження G7. Ці заходи мали на меті обмежити прибутки росії, не створюючи водночас дефіциту постачань на світові ринки.

Американські чиновники неодноразово звинувачували індійські нафтопереробні компанії у надприбутках від торгівлі з росією. Було вказано, що такі дії послаблюють ефективність санкційної політики.

Ціни на нафту зросли після заяви Трампа про припинення Індією закупівель нафти рфСаме закупівля російських енергоносіїв залишалася одним із найскладніших питань у перемовинах між Вашингтоном і Нью-Делі. Вони тривають у межах підготовки нової торговельної угоди.

Аналітики Bloomberg зазначають, що новина про можливу зупинку закупівель Індією може суттєво вплинути на баланс попиту та пропозиції на нафтовому ринку. Враховуючи масштаби індійського імпорту, навіть часткове скорочення поставок із росії може спричинити подальше підвищення котирувань у найближчі тижні.

👉 Також нагадаємо, що Президент США Дональд Трамп ініціював створення нового «Фонду перемоги» України.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

У Шарм-ель-Шейху підписано угоду про припинення вогню в секторі Гази

ВАЖЛИВО

Майже дві третини боїв – на трьох напрямках: Генштаб оновив карту

ВІЙНА

Лозно-Олександрівська громада виділила 2 мільйони гривень на підтримку Захисників

ЛУГАНЩИНА

Легалізація праці під час війни: у Луганській ОВА обговорили виклики та рішення

ЛУГАНЩИНА

У ЗМІ назвали скільки США готові надати Україні ракет Tomahawk

ВАЖЛИВО

Британія оголосила про масштабне розширення військової підтримки України

ВАЖЛИВО

Зеленський підписав закон про виплати військовим, звільненим з полону

ВАЖЛИВО

Трамп зазначив, що Іспанію слід вигнати з НАТО

ПОЛІТИКА

Повітряні сили: Україна відбила масштабну атаку рф

ВІЙНА

Британія терміново передала Україні сотні ракет

ВАЖЛИВО

Росіяни вдарили безпілотниками по Чернігову: є поранені

ВІЙНА

Зеленський: росіяни казали США, що окупують Донбас до жовтня, натомість зараз наші війська просуваються вперед

ПОДІЇ

Трамп створить «Фонд перемоги» України

ВАЖЛИВО

Запчастини до мотоблока

СУСПІЛЬСТВО

Незаконна мобілізація на Львівщині: під суд піде очільник ТЦК

КРИМІНАЛ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"