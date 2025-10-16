Ціни на нафту зросли після заяви Трампа про припинення Індією закупівель нафти рф

Ціни на нафту знову пішли вгору, відновившись після падіння до найнижчого рівня за останні п’ять місяців. Причиною зростання стали заяви президента США Дональда Трампа, який повідомив, що прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив його у намірі зупинити закупівлі російської нафти. Про це в четвер, 16 жовтня, інформує Bloomberg.

Згідно з даними агентства, вартість нафти марки West Texas Intermediate (WTI) піднялася до майже 59 доларів за барель, компенсувавши попереднє двосесійне зниження на 2%. Ціна Brent завершила торги в середу трохи нижче позначки 62 долари за барель, демонструючи стабілізацію після тривалого спадного тренду.

Президент Трамп не уточнив, коли саме Індія припинить купівлю російських енергоносіїв, але наголосив, що цей процес не може бути миттєвим.

📢 «Індія рухається у напрямі зменшення імпорту російської нафти, однак це питання потребує часу», — сказав Трамп. Президент США також зауважив, що Вашингтон підтримує діалог з Нью-Делі щодо енергетичного переходу.

☝️ Індія, подібно до Китаю, активно користувалася зниженими цінами на російську нафту, яку москва змушена була продавати зі знижкою через цінові обмеження G7. Ці заходи мали на меті обмежити прибутки росії, не створюючи водночас дефіциту постачань на світові ринки.

Американські чиновники неодноразово звинувачували індійські нафтопереробні компанії у надприбутках від торгівлі з росією. Було вказано, що такі дії послаблюють ефективність санкційної політики.

Саме закупівля російських енергоносіїв залишалася одним із найскладніших питань у перемовинах між Вашингтоном і Нью-Делі. Вони тривають у межах підготовки нової торговельної угоди.

Аналітики Bloomberg зазначають, що новина про можливу зупинку закупівель Індією може суттєво вплинути на баланс попиту та пропозиції на нафтовому ринку. Враховуючи масштаби індійського імпорту, навіть часткове скорочення поставок із росії може спричинити подальше підвищення котирувань у найближчі тижні.

