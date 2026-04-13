Трамп бачить себе Ісусом, що зцілює людей

Публічне протистояння між Дональдом Трампом та Папою Римським Левом XIV загострилося після серії взаємних заяв і реакцій у соцмережах. Повідомляється, що після критики з боку понтифіка, президент США опублікував у власній соцмережі Truth Social зображення, на якому він постає в образі Ісуса Христа, що зцілює людей.

☝️ На картинці, створеній за допомогою нейромережі, Дональд Трамп зображений у білому одязі з червоною накидкою, із сяйвом, що виходить із долонь. На ілюстрації він торкається чола чоловіка в лікарняному одязі, що нагадує сцену зцілення.

Навколо зображені різні персонажі — медсестра, військовий, ветеран і жінка, яка молиться. На задньому плані присутні символи США: прапор, Статуя Свободи, Капітолій США, а також військова техніка.

Паралельно президент США оприлюднив розгорнуту заяву, у якій розкритикував главу Ватикану.

📢 «Лев XIV не став би Папою Римським, якби сам Трамп не був президентом США. Його не було в жодному списку кандидатів на папство, і Церква поставила його на цю посаду лише тому, що він американець», — написав Дональд Трамп.

Крім того, американський лідер висловив невдоволення позицією понтифіка щодо Ірану та зовнішньополітичних дій США.

📢 «Я не хочу Папу, який вважає нормальним, що Іран має ядерну зброю…», — зазначив він, також розкритикувавши оцінки Ватикану щодо дій США у Венесуелі.

Своєю чергою Папа Римський Лев XIV раніше заявив, що військові дії США проти Ірану підживлюються «ілюзією всемогутності».

📢 «Досить ідолопоклонства перед собою та грошима! Досить демонстрації сили! Досить війни!», — наголосив він.

У відповідь Дональд Трамп назвав понтифіка «слабким» у питаннях боротьби зі злочинністю та «жахливим» у сфері зовнішньої політики.

☝️ Трамп і Папа Лев XIV опинилися в центрі інформаційного конфлікту, який поєднав політику, релігію та публічні комунікації.