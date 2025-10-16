Трамп створить «Фонд перемоги» України

Президент США Дональд Трамп ініціював створення нового «Фонду перемоги» України. За інформацією британського видання The Telegraph, фінансування програми планують забезпечити за рахунок нових мит на китайський імпорт.

Американський лідер доручив міністру фінансів Скотту Бессенту представити цей план європейським партнерам напередодні запланованого візиту шостого президента України Володимира Зеленського до Вашингтона, який відбудеться у п’ятницю, 17 жовтня.

📢 Глава Пентагону Піт Геґсет під час зустрічі з представниками країн НАТО наголосив, що США готові підтримати Україну «способами, які доступні тільки США». Це станеться у випадку, якщо росія продовжить ігнорувати спроби мирного врегулювання.

Міністр фінансів Скотт Бессент пояснив, що Дональд Трамп дав чітку вказівку донести до союзників у Європі позицію Вашингтона:

📢 «Ми підтримуватимемо те, що ви називаєте “російським тарифом на нафту” для Китаю або “українським тарифом на перемогу” для Китаю».

Він уточнив, що для реалізації цього задуму необхідна узгоджена позиція партнерів.

📢 «Але наші українські або європейські союзники мають бути готові піти за нами. Ми відреагуємо, якщо наші європейські партнери приєднаються до нас», — наголосив Бессент.

Стратегічна ініціатива передбачає введення 500-відсоткового мита на імпорт із Китаю. Всі отримані кошти планують спрямувати на фінансування озброєння для Збройних сил України.

☝️ Як зазначає видання, головна мета цього кроку — створити додатковий фінансовий тиск на кремль і особисто на російського диктатора путіна. Його військова машина значною мірою залежить від підтримки Китаю, тому нова політика Трампа покликана змусити москву сісти за стіл переговорів із Києвом і Вашингтоном.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп заявив, що Індія припиняє закупівлю нафти в росії, що спричинило зростання цін на енергоресурси на світових ринках.

👉 Також повідомлялось, що під керівництвом Трампа та у тісній співпраці з європейськими союзниками війні в Україні буде покладено край.