Литва інвестує €15 млн в організацію реабілітації в Україні

Литва виділяє 15 млн євро інвестицій на зміцнення системи реабілітації та модернізацію медичної інфраструктури в Україні. Про це повідомили в Central Project Management Agency (CPVA), яке реалізує відповідну програму. Інформацію про це поширило видання Інтерфакс-Україна в середу, 25 березня.

Фінансування проєкту забезпечують Фонд розвитку співробітництва та гуманітарної допомоги Литви, а також Міністерство національної оборони Литви.

📊 Йдеться про підтримку трьох ключових реабілітаційних центрів — у Львові, Дніпрі та Житомирі.

✅ У Дніпрі на базі університетської лікарні передбачено створення стаціонарного реабілітаційного відділення на 34 ліжка у 18 палатах. Проєкт включає облаштування сучасних залів фізичної та ерготерапії, а також будівництво укриття, розрахованого на 80 осіб.

✅ У Житомирі модернізують реабілітаційне відділення одного з військових госпіталів. Там планують облаштувати 11 двомісних палат, укриття на 200 осіб і встановити сонячні панелі, що забезпечать енергетичну автономність у разі масованих атак.

✅ Окремий напрям передбачає розвиток реабілітаційного центру UNBROKEN у Львові. Його потужності планують розширити з 70 до 120 ліжок шляхом добудови третього поверху та створення спеціалізованого реабілітаційного басейну.

У Central Project Management Agency наголошують, що міжнародна підтримка України триває, однак потребує належної прозорості та помітності. Для партнерів важливо бачити, що надана допомога не лише доходить до адресатів, а й має відчутний вплив та цінність для українського суспільства.

