Країни ОПЕК+ погодили підвищення видобутку нафти

Країни ОПЕК+ передбачають збільшення обсягів видобутку нафти на 206 тисяч барелів на добу вже у травні. Водночас експерти вважають, що це зростання матиме переважно формальний характер. Про це повідомляє інформаційна агенція Reuters.

Відповідне рішення було ухвалене за підсумками відеоконференції восьми країн-учасниць ОПЕК+, серед яких росія, Саудівська Аравія, Ірак, Об’єднані Арабські Емірати, Кувейт, Казахстан, Алжир та Оман.

У заяві зазначено, що підвищення квоти ОПЕК+ спрямоване на «підтримання стабільності на ринку».

📊 Реакція ринку

На тлі геополітичних ризиків ціни на нафту піднялися до максимуму за останні чотири роки — майже 120 доларів за барель. Це спричинило суттєве зростання вартості пального, що чинить тиск на споживачів і бізнес у багатьох країнах.

Уряди змушені реагувати на ситуацію, вживаючи заходів для збереження стратегічних запасів.

Попри оголошене підвищення, квоти ОПЕК+ на 206 тисяч барелів становлять менш як 2% від обсягів постачання, які були порушені через ситуацію в Ормузькій протоці.

Джерела в ОПЕК+ зазначають, що цей крок є сигналом готовності до подальшого нарощування видобутку після відновлення повноцінного судноплавства.

Консалтингова компанія Energy Aspects оцінила це рішення як «радше теоретичне», поки зберігаються перебої у протоці.

📈 Попередні рішення

На попередньому засіданні у березні країни альянсу вже ухвалювали аналогічне рішення щодо збільшення видобутку нафти на 206 тисяч барелів на добу.

Загалом квоти ОПЕК+ поступово зростають із жовтня 2025 року. До цього обмеження застосовувалися для утримання високих цін на нафту.

Раніше іранські військові заявили, що Ірак звільнений від обмежень на судноплавство в районі Ормузької протоки, що може мати значний вплив на глобальні поставки нафти.

