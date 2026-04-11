У Луцьку сталася бійка ТЦК з підлітками: офіційна заява ТЦК

Денис Молотов
Фото: скриншот із відео соцмереж / 11.04.2026

У Луцьку, за версією ТЦК, під час перевірки документів стався інцидент за участю підлітків, які втрутилися у дії працівників територіального центру комплектування. Про це 11 квітня повідомила пресслужба Волинського ТЦК та СП.

За офіційною інформацією відомства, близько 15:10 позаду будівлі ЦНАП військові «здійснювали заходи оповіщення» військовозобов’язаних. Вони зупинили двох громадян призовного віку: один надав документи, що підтверджують право на відстрочку, інший — проігнорував вимогу пред’явити військово-облікові документи та намагався втекти у напрямку вулиці Лесі Українки.

У цей момент, як зазначають у ТЦК, до ситуації втрутилася група неповнолітніх, які поводилися агресивно. Вони намагалися перешкодити «виконанню службових обов’язків» та застосовували фізичний вплив, завдаючи ударів працівникам ТЦК.

У зв’язку з поширенням у мережі відеоматеріалів щодо інциденту у м.Луцьку на вул. Лесі Українки, повідомляємо наступне:
Фото: скриншот офіційного допису Волинського обласного ТЦК / Faceboor / 06.04.2026

📢 «11 квітня близько 15:10 позаду будівлі ЦНАП, під час проведення заходів оповіщення військовозобов’язаних, військовослужбовцями ТЦК та СП було виявлено двох громадян призовного віку. Один із них надав документи, що підтверджують право на відстрочку від призову. Інший на законну вимогу пред’явити військово-облікові документи не відреагував, намагався уникнути спілкування та намагався втекти у напрямку вулиці Лесі Українки. Під час зазначених подій група малолітніх осіб підбігла до військовослужбовців ТЦК та СП і поводилася агресивно – вони намагалися перешкодити виконанню службових обов’язків, а також вдавалися до фізичного впливу, завдаючи ударів», – йдеться в офіційному повідомленні.

У відомстві повідомили, що військові були змушені відреагувати, щоб припинити протиправні дії.

Чоловіка, якого намагалися захистити підлітки, встановлено як жителя Вінниці. За даними ТЦК, він є придатним до військової служби та підлягає мобілізації. Його доставили до центру комплектування для уточнення облікових даних та проходження військово-лікарської комісії.

Наразі правоохоронці встановлюють людей, причетних до нападу. Їхнім діям буде надано правову оцінку.

👉 Нагадаємо, раніше систематичні порушення в Ужгородському ТЦК стали предметом моніторингового візиту до місцевого центру комплектування, де зафіксували низку разючих проблем, включно з незаконним утриманням людей, антисанітарними умовами та ігноруванням стану здоров’я.

