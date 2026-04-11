Відбувся обмін полоненими з рф перед Великоднем

Україна і росія провели обмін полоненими напередодні Великодніх свят, унаслідок чого додому повернулися 182 українці. Про це повідомив шостий президент України В.О. Зеленський у суботу, 11 квітня.

📢 «Наші повертаються додому. 175 військових. Воїни Збройних сил, нацгвардійці, прикордонники. Рядові, сержанти та офіцери. І семеро цивільних», – написав він.

Обмін полоненими дозволив повернути додому військовослужбовців, які брали участь у бойових діях на різних напрямках. За словами Зеленського, серед звільнених є оборонці Маріуполя, а також військові, які виконували завдання на ЧАЕС, Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському та Курському напрямках. Частина з них має поранення, а більшість перебувала у полоні ще з 2022 року.

📢 «Дякую кожному підрозділу, який поповнює наш обмінний фонд і цим наближає повернення наших людей. Повернути всіх із російського полону для нас принципово. Дякую кожному у світі, хто допомагає нам у цьому», – додав глава держави.

☝️ У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) уточнили, що серед звільнених – 25 офіцерів, яких раніше російська сторона відмовлялася включати до списків обміну.

Усі звільнені з полону пройдуть медичний огляд, отримають лікування, будуть забезпечені всім необхідним на перший час, отримають належні виплати та пройдуть реабілітацію та реінтеграцію до суспільства після тривалої ізоляції у російській неволі.

Вік звільнених українців варіюється від 22 до 63 років.

Окрім військових, обмін полоненими передбачав повернення семи цивільних громадян України, яких утримували російські окупанти з 2022 року.

📢 «Висловлюємо вдячність Сполученим Штатам Америки та Об’єднаним Арабським Еміратам за сприяння в організації обміну та поверненні додому цивільних та військових українців», – повідомили у Коордштабі.

Попередній обмін полоненими відбувся 6 березня. Тоді Україні вдалося повернути 302 громадянина, серед яких були як військові, так і цивільні. Наймолодшому звільненому на той момент було 26 років, найстаршому – 60.

Крім того, 5 березня додому повернулися ще 200 українських військових у межах першого етапу дводенного обміну.