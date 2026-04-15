На Харківщині розширили евакуацію: вивезуть понад 750 людей

Стало відомо про розширення зони примусової евакуації на Харківщині. Рада оборони області ухвалила рішення про збільшення зони обов’язкового та примусового вивезення населення у Куп’янському районі. Про це 15 квітня повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов.

Рішення було прийняте під час засідання Ради оборони за участі керівництва області, військових, рятувальників, представників силових структур та очільників районних адміністрацій.

🛑У межах рішення передбачено евакуацію мешканців із 12 населених пунктів Шевченківської громади.

📢 «Загалом з цього напрямку маємо вивезти в більш безпечні місця 756 осіб, зокрема 74 дитини», — повідомив Синєгубов.

Окрім цього, евакуація на Харківщині передбачає примусове вивезення родин із дітьми ще з 11 населених пунктів Великобурлуцької громади. Йдеться про 34 родини, у яких виховується 54 дитини.

⚠️ Рішення стосується як загальної евакуації населення, так і окремо — обов’язкового вивезення дітей разом із батьками або законними представниками.

Під час засідання також обговорили питання розширення мережі безпечних освітніх середовищ.

📢 «Там, де особливості рельєфу ускладнюють будівництво повноцінних бомбосховищ із функціями протирадіаційного захисту, опрацьовуємо альтернативні рішення», — уточнив глава ОВА.

Евакуація на Харківщині триває на тлі безпекової ситуації в прикордонних районах області та спрямована на збереження життя цивільного населення.