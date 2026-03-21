Трамп заявив, що довіряє путіну більше, ніж союзникам у Європі

Президент США Дональд Трамп заявив, що більше довіряє російському диктатору володимиру путіну, ніж будь-кому з європейських союзників. Про це повідомила журналістка каналу MS NOW Стефані Руле в ефірі програми Ana Cabrera Reports після 15-хвилинної розмови з американським президентом.

За її словами, Дональд Трамп також висловився про відносини з Володимиром Зеленським, зазначивши, що з президентом Україна йому «дуже важко мати справу» і що це складніше, ніж взаємодія з путіним.

Під час розмови сторони також обговорювали ситуацію навколо Ірану. Трамп заявив, що США нібито «можуть піти хоч завтра». За його словами, американські сили знищили значну частину інфраструктури та влади країни.

Водночас він визнав, що режим аятол не зазнав остаточної поразки та може відновитися.

☝️ Окремо американський президент розкритикував союзників по НАТО, заявивши, що вони «абсолютно нічим не допомогли» у контексті війни проти Ірану. Попри це, за його словами, Сполучені Штати «не потребують їхньої підтримки».

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп вже заявляв, що Україна нібито не надала жодної допомоги США на тлі цього конфлікту.

Водночас 10 березня Володимир Зеленський повідомив про намір направити українські команди протидії дронам до Катару, Об’єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії.