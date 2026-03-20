Трамп: Україна “нічого не зробила” для США у війні з Іраном

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: зустріч Дональда Трампа з Володимиром Зеленським у Білому домі / США.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна нібито «не надала жодної підтримки» на тлі війни Вашингтона проти Ірану. Про це повідомила ведуча програми The 11th Hour на MSNBC Стефані Руле, переказавши деталі інтерв’ю з американським лідером.

За її словами, під час розмови вона поцікавилася у президента США щодо ролі України у підтримці американських дій на Близькому Сході.

📢 «Він сказав, що вони (українці – ред.) нічого не зробили. Все, що Зеленський говорив про те, що Україна зробила, щоб допомогти нам, він робить “тільки з політичною та PR-ціллю”. Вони “нічого не зробили”», – процитувала слова Трампа журналістка.

Водночас раніше Володимир Зеленський повідомляв, що Україна планує направити три команди для протидії дронам типу «шахед» до Катару, Об’єднаних Арабських Еміратів та Саудівської Аравії.

☝️ Також нагадаємо, раніше Дональд Трамп розкритикував союзників по НАТО через їхню позицію щодо Ірану. Він заявив, що без участі США Альянс є «паперовим тигром».

Крім того, він неодноразово раніше висловлювався за перегляд ролі США у Північноатлантичному альянсі (НАТО).

