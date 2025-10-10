Трамп: в Китаї відбуваються дуже погані речі

Президент США Дональд Трамп скасував зустріч із головою Китаю Сі Цзіньпіном і пригрозив Пекіну значними митами у відповідь на обмеження експорту рідкоземельних металів. Про це американський лідер повідомив у соцмережі Truth Social, коментуючи останні дії Пекіна.

📢 «В Китаї відбуваються дуже дивні речі! Вони стають надзвичайно ворожими», – написав Трамп, підкресливши, що останні рішення КНР щодо посилення контролю над експортом рідкоземельних металів викликають занепокоєння у Вашингтоні.

Американський президент заявив, що може вдатися до жорстких заходів у відповідь.

📢 «Я мав зустрітися з головою Сі через два тижні на саміті АТЕС у Південній Кореї, але тепер, схоже, для цього немає жодних підстав», – додав Трамп. Як одну з потенційних відповідей він назвав «масове підвищення мит на китайську продукцію, що надходить до Сполучених Штатів Америки», уточнивши, що розглядаються й інші серйозні контрзаходи.

☝️ Ця заява Трампа поставила під сумнів не лише його участь у саміті Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, який мав відбутися наприкінці жовтня, а й подальші торговельні переговори між Вашингтоном і Пекіном. Як повідомляє Bloomberg, через зростання напруженості у відносинах опинилися під загрозою домовленості щодо закупівель Китаєм американської сої.

Від початку року Китай не придбав жодної партії цього продукту, що, за даними американських ЗМІ, вже створило серйозні труднощі для фермерів, які опинилися на межі виживання. Під питанням опинилася і ширша торговельна угода, яку делегації двох країн намагаються узгодити ще з літа, коли сторони домовилися про тимчасове «торговельне перемир’я».

У квітні Китай, який контролює близько 90% світового видобутку та переробки рідкоземельних металів, уже різко обмежував їхній експорт. Це призвело до дефіциту таких матеріалів у низці держав. Після перемовин із Європейським Союзом і США Пекін частково послабив обмеження. Однак, нині знову посилив їх, що викликало невдоволення у міжнародних партнерів.

Сімнадцять рідкоземельних елементів мають вирішальне значення для виробництва ключових технологічних товарів — від електромобілів і авіаційних двигунів до військових радарів. Тепер експорт 12 із них обмежено після того, як китайське міністерство додало ще п’ять нових елементів — гольмій, ербій, тулій, європій та іттербій, а також супутні матеріали, які раніше експортувалися без обмежень.

📌 Раніше Китай офіційно оголосив про запровадження суворішого контролю над експортом рідкісноземельних металів та пов’язаних з ними технологій. Це рішення експерти розцінюють як спробу Пекіна посилити власний вплив на ринок критично важливих мінералів напередодні переговорів із США.

Водночас за офіційними даними, експорт рідкісноземельних металів із Китаю у червні досяг найвищого рівня з 2009 року. Цей факт, як зазначають аналітики, свідчить про стабільно високий світовий попит на матеріали. Саме на ті, що необхідно для виробництва потужних магнітів і новітніх технологій.

☝️ Також повідомлялось, що Китай надає росії супутникові дані, які використовуються для ракетних ударів по території України. Йдеться, зокрема, про стратегічні об’єкти, що належать іноземним інвесторам.