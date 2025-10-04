Китай надає росії дані для ударів по Україні – розвідка

Китай надає росії супутникові дані, які використовуються для ракетних ударів по території України. Йдеться, зокрема, про стратегічні об’єкти, що належать іноземним інвесторам. Про це в коментарі «Укрінформу» в суботу, 4 жовтня, заявив співробітник Служби зовнішньої розвідки України Олег Александров.

📢 «Є факти високого рівня взаємодії росії і Китаю у проведенні супутникової розвідки території України з метою визначення і дорозвідки стратегічних об’єктів для ураження. При цьому, як ми бачили впродовж останніх місяців, ці об’єкти можуть належати іноземним інвесторам», – сказав Александров.

У розвідці наразі відмовилися розкривати більше деталей про ті українські об’єкти, які були уражені за допомогою інформації, отриманої російською армією від китайських супутникових систем.

Відомо, що 21 серпня росія здійснила ракетний удар по заводу американської компанії Flex, розташованому на Закарпатті. Підприємство спеціалізувалося на виробництві побутових приладів і було повністю знищене. Лише вранці у суботу, 23 серпня, рятувальники повністю загасили масштабну пожежу, яка виникла в Мукачево на підприємстві американської компанії «Flex».

Шостий президент України Володимир Зеленський тоді заявив, що атака на завод стала показовим та цілеспрямованим ударом саме по американській власності й інвестиціях в Україні.

Президент США Дональд Трамп, коментуючи цю подію, зазначив, що йому «не подобається» ракетний удар росії по американському заводу на Закарпатті.

Співпраця між Китаєм і росією у сфері супутникової розвідки створює додаткові ризики для України. Під загрозою можуть опинитися не лише стратегічні об’єкти оборонного чи інфраструктурного значення, але й підприємства з іноземними інвестиціями.