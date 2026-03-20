Трамп назвав НАТО боягузами та «паперовим тигром»

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував союзників по НАТО через їхню позицію щодо Ірану, заявивши, що без американської підтримки Альянс є «паперовим тигром». Відповідну заяву він оприлюднив у своїй соцмережі Truth Social в п’ятницю, 20 березня.

📢 «Без США НАТО – це паперовий тигр! Вони не хотіли приєднатися до боротьби, щоб зупинити ядерний Іран», – написав Трамп.

За його словами, після того, як ця боротьба нібито «виграна військовим шляхом», союзники почали висловлювати невдоволення зростанням цін на нафту, але при цьому не готові долучитися до розблокування Ормузька протока.

📢 «І їм майже нічого не загрожує, вони скаржаться на високі ціни на нафту, які змушені платити, але не хочуть допомогти відкрити Ормузьку протоку – простий військовий маневр, – що є єдиною причиною високих цін на нафту», – заявив президент США.

На думку Трампа, для країн Альянсу така операція не становить значного ризику.

📢 «Боягузи – ми це запам’ятаємо!», – додав він.

Раніше Дональд Трамп вже висловлював сумніви щодо доцільності подальшої участі США в НАТО. Він неодноразово заявляв про необхідність перегляду ролі країни в Альянсі.

Також він стверджував, що Сполучені Штати нібито можуть діяти самостійно у військовому протистоянні з Іран.

Водночас за даними ЗМІ, союзники прохолодно відреагували на ініціативу Вашингтона щодо початку військових дій проти Ірану. Рішення було ухвалене без попередніх консультацій із партнерами.