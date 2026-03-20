Трамп назвав НАТО боягузами та «паперовим тигром»

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел: 47-й президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував союзників по НАТО через їхню позицію щодо Ірану, заявивши, що без американської підтримки Альянс є «паперовим тигром». Відповідну заяву він оприлюднив у своїй соцмережі Truth Social в п’ятницю, 20 березня.

📢 «Без США НАТО – це паперовий тигр! Вони не хотіли приєднатися до боротьби, щоб зупинити ядерний Іран», – написав Трамп.

За його словами, після того, як ця боротьба нібито «виграна військовим шляхом», союзники почали висловлювати невдоволення зростанням цін на нафту, але при цьому не готові долучитися до розблокування Ормузька протока.

📢 «І їм майже нічого не загрожує, вони скаржаться на високі ціни на нафту, які змушені платити, але не хочуть допомогти відкрити Ормузьку протоку – простий військовий маневр, – що є єдиною причиною високих цін на нафту», – заявив президент США.

На думку Трампа, для країн Альянсу така операція не становить значного ризику.

📢 «Боягузи – ми це запам’ятаємо!», – додав він.

Раніше Дональд Трамп вже висловлював сумніви щодо доцільності подальшої участі США в НАТО. Він неодноразово заявляв про необхідність перегляду ролі країни в Альянсі.

Також він стверджував, що Сполучені Штати нібито можуть діяти самостійно у військовому протистоянні з Іран.

Водночас за даними ЗМІ, союзники прохолодно відреагували на ініціативу Вашингтона щодо початку військових дій проти Ірану. Рішення було ухвалене без попередніх консультацій із партнерами.

  • Нагадаємо, що Сполучені Штати разом із союзниками розпочали використання штурмовиків A-10 Thunderbolt II та ударних гелікоптерів AH-64 Apache для ураження іранських сил в Ормузькій протоці.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

До половини боїв припало на три напрямки – Генштаб оновив карту

ВІЙНА

Окупанти планують переселити понад 100 тисяч рашистів на ТОТ України

СУСПІЛЬСТВО

СНУ ім. В. Даля представив концепцію екосистеми розвитку людського потенціалу Луганщини

ОСВІТА

Мерц: наземна операція Ізраїлю проти Лівану погіршить ситуацію

ПОЛІТИКА

рф влаштувала інформаційну операцію і запустила 40 “Ланцетів” на Київ – “Флеш” розповів деталі появи уламків у центрі столиці

ПОДІЇ

На фронті зафіксовано 215 боїв, ворог запустив понад 2,8 тис. дронів – Генштаб

ВІЙНА

Тристоронню зустріч щодо «Дружби» зірвано – Сіярто

ПОЛІТИКА

Пекін обіцяє Тайваню енергетичну безпеку за умови об’єднання

ПОЛІТИКА

США почали масштабне вивільнення нафти зі стратегічних резервів

ЕКОНОМІКА

МЗС України назвало абсурдними погрози від Ірану

ВЛАДА

Масована атака рф на Київщину: чотири людини загинули, понад двадцять – поранені

ПОДІЇ

Сили оборони України знищили понад 20 одиниць ППО рф за два тижні – Міноборони

ПОДІЇ

Трамп назвав Зеленського останньою людиною, від якої США потрібна допомога

ПОЛІТИКА

Каллас запропонувала аналог “зернової угоди” для Ормузької протоки

ПОЛІТИКА

Понад 200 боїв сталось за добу 19 березня – Генштаб

ВІЙНА
