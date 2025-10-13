Понеділок, 13 Жовтня, 2025
Трамп пригрозив путіну передачею Україні ракет Tomahawk

Денис Молотов
Президент США Дональд Трамп не виключив можливості попередити російського диктатора владіміра путіна про готовність передати Україні ракети Tomahawk, якщо війна не буде врегульована найближчим часом. Про це американський лідер заявив під час спілкування з журналістами на борту президентського літака Air Force One у неділю, 12 жовтня, передає BBC.

Трамп наголосив, що має намір забезпечити Україну додатковими партіями озброєння у відповідь на прохання шостого президента України Володимира Зеленського.

📢 «Їм би хотілося Tomahawk. Ми говорили про це. Тож подивимося. Ну, не знаю, можливо, мені доведеться поговорити з росією, чесно кажучи, про “Томагавки”. Чи хочуть вони, щоб “Томагавки” летіли у їхньому напрямку? Не думаю», — сказав Трамп.

☝️ Відповідаючи на уточнювальне запитання журналіста, чи планує він знову поговорити з путіним, президент США відповів:

📢 «Можливо, я поговорю з ним. Я можу сказати: “Слухайте, якщо цей конфлікт не буде вирішено, я надішлю їм ‘Томагавки’”. Я можу це сказати, тому що Tomahawk — це неймовірна зброя, дуже агресивна зброя. І, щиро кажучи, росії це не потрібно. Їм це не потрібне. Так, я можу сказати їм це, якщо війна не буде врегульована, що ми можемо це зробити. Ми можемо не робити, але можемо зробити. Думаю, це доречно згадати».

Водночас Трамп підкреслив, що прагне якнайшвидшого завершення війни в Україні та повернення миру.

ℹ️ Ракети Tomahawk — це високоточна крилата зброя великої дальності, здатна уражати цілі на відстані до 2500 кілометрів.

Раніше повідомлялося, що шостий президент України Володимир Зеленський провів чергову телефонну розмову з Дональдом Трампом, під час якої сторони обговорили питання посилення ППО, дальності українських можливостей і енергетичної безпеки. Зеленський назвав цю розмову продуктивною.

Пізніше, у коментарі телеканалу Fox News, Зеленський зазначив, що у разі надання Україні ракет Tomahawk, вони не використовуватимуться для ударів по цивільному населенню росії.

👉 Також повідомлялось, що Володимир Зеленський висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп використовуватиме ті ж методи для тиску на російського диктатора путіна, що й на Близькому Сході.

Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність.

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"