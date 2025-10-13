Зеленський розраховує, що Трамп потужно натисне на путіна

Володимир Зеленський висловив сподівання, що президент США Дональд Трамп використовуватиме ті ж методи для тиску на російського диктатора путіна, що й на Близькому Сході. Й на те, що вони у найближчій перспективі зійдуться у дипломатичному форматі, який дозволить зупинити російську агресію. Про це глава держави розповів в інтерв’ю телеканалу Fox News у неділю, 12 жовтня.

📢 «Дуже важливо, що там буде припинення вогню, бо це — великий-великий крок до мирної угоди. Звичайно, це дає нам сигнали й надію, що з таким тиском, який президент Трамп застосував на Близькому Сході для досягнення миру, він використає ті самі інструменти і навіть більше, щоб натиснути на путіна і змусити його припинити війну в Україні», — сказав Зеленський.

Він підкреслив, що особисто привітав Дональда Трампа з успіхом у врегулюванні ситуації в Газі. Досягнення перемир’я на Близькому Сході було названо «важливим кроком для стабільності світу».

📢 За словами Зеленського, у відповідь американський лідер зізнався, що «сподівався зупинити путіна раніше, ніж на Близькому Сході буде укладено мирну угоду».

☝️ Ця заява пролунала після другої телефонної розмови між двома президентами, яка відбулася також у неділю. Під час неї, сторони обговорили посилення української системи протиповітряної оборони, розвиток далекобійних можливостей Збройних сил України та питання енергетичної безпеки.

Володимир Зеленський наголосив у коментарі Fox News, що якщо США нададуть Україні далекобійні крилаті ракети Tomahawk, вони не використовуватимуться для ударів по цивільному народонаселенню російської федерації. Лише для захисту та стримування агресора.

Експерти відзначають, що підтримка Дональда Трампа у форматі мирних ініціатив і посилення оборонної взаємодії з Вашингтоном може стати важливим чинником для зменшення бойових дій і просування дипломатичних рішень у майбутньому.

👉 Також нагадаємо, що Зеленський наголосив на важливості розширення участі країн у програмі PURL для закупівлі систем ППО та ракет.