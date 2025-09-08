Трамп пригрозив ХАМАСу: останнє попередження

Понеділок, 8 Вересня, 2025
Президент США Дональд Трамп у неділю, 7 вересня, опублікував звернення до терористичного угруповання ХАМАС у своїй соцмережі Truth Social. Він окреслив умови для звільнення заручників та завершення війни в Секторі Гази, наголосивши на серйозних наслідках у разі відмови.

📢 «Всі хочуть, щоб заручники повернулися додому. Всі хочуть, щоб ця війна закінчилася! Ізраїльтяни прийняли мої умови. Настав час, щоб ХАМАС також їх прийняв. Я попередив ХАМАС про наслідки у разі відмови. Це моє останнє попередження – іншого не буде! Дякую за увагу до цього питання», – написав Трамп.

Як повідомляє The Times of Israel, палестинське угруповання висловило готовність негайно розпочати переговори. У своїй офіційній заяві ХАМАС заявив про намір обговорити звільнення всіх в’язнів в обмін на офіційну декларацію щодо припинення бойових дій, виведення ізраїльських військ із Сектора Гази та створення комітету незалежних палестинців для управління територією.

📢 «ХАМАС вітає будь-які кроки, які сприяють зусиллям із припинення агресії проти нашого народу», – йдеться в заяві організації.

☝️ Представники угруповання підтвердили, що отримали пропозиції від американської сторони, спрямовані на досягнення домовленості про припинення вогню. Також ХАМАС повідомив про постійні контакти з посередниками, які працюють над розробкою всеосяжної угоди, що відповідатиме їхнім вимогам.

Тим часом ізраїльська армія заявила про контроль над 40% території міста Газа. У керівництві країни наголосили, що операція триватиме доти, доки не будуть повернуті всі заручники та не буде припинене правління ХАМАС у секторі.

Відомо, що наступальна операція в Газі розпочалася 20 серпня. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що головною метою кампанії є ліквідація угруповання ХАМАС. Військові дії вже викликали міжнародну критику через масштабну гуманітарну кризу.

У перші тижні бойових дій, у жовтні-листопаді 2023 року, значна частина міста Газа була зруйнована. До початку війни там мешкало близько мільйона людей, і, за даними ООН, сотні тисяч повернулися жити серед руїн.

Палестинські чиновники та представники ООН наголошують, що в Газі немає безпечних районів, навіть у тих зонах, які Ізраїль визначив як гуманітарні.

