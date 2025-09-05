П’ятниця, 5 Вересня, 2025
40% Гази під контролем ізраїльських військ - ЦАГАЛ

Армія оборони Ізраїлю (ЦАГАЛ) встановила контроль над 40% території сектору Гази, зазначив речник ізраїльської армії бригадний генерал Еффі Дефрін під час пресконференції, повідомляє Reuters.

📢 «Операція буде продовжуватися і посилюватися найближчими днями. Місія закінчиться тільки тоді, коли будуть повернені усі ізраїльські заручники й закінчиться правління ХАМАСу», — зазначив він.

Начальник штабу армії Еяль Замір наголосив, що без «плану дій на наступний день» доведеться запровадити військове правління в Газі.

Ультраправі члени уряду прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу наполягають на введенні військового управління та створенні поселень, проте сам Нетаньягу поки що це виключає.

Нагадаємо, що наступальна операція Ізраїлю у Газі розпочалася 20 серпня з метою поразки бойовиків ХАМАС. Кампанія викликала міжнародну критику через гуманітарну кризу в регіоні.

☝️ Значна частина сектора Гази була зруйнована в перші тижні війни у жовтні — листопаді 2023 року. До конфлікту там мешкало близько мільйона людей, сотні тисяч повернулися жити серед руїн.

Палестинські чиновники та представники ООН зазначають, що у Газі наразі немає жодної безпечної зони! Навіть ті райони, які Ізраїль визначив як гуманітарні.

☝️ Також нагадаємо, що Міністерство закордонних справ Ізраїлю офіційно заявило, що Україна не запроваджувала заборони на паломництво хасидів до Умані з нагоди святкування єврейського Нового року, Рош Га-Шана.

