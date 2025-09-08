Трамп пообіцяв врегулювати російсько-українську війну найближчим часом

Дональд Трамп висловив упевненість, що війна між росією та Україною може бути врегульована найближчим часом. Президент США наголосив, що має для цього необхідний досвід і рішучість. Про свою позицію він розповів журналістам у понеділок, 8 вересня, після повернення з тенісного чемпіонату.

☝️ Політик прокоментував останні обстріли України з боку росії, зазначивши, що вони викликають у нього велике невдоволення. Водночас Трамп підкреслив, що вірить у можливість швидкого завершення війни.

📢 «Дуже скоро, протягом найближчих кількох днів (поспілкуюся з путіним. – Ред.) Ми це зробимо. Ситуація між росією і Україною… Ми вирішимо її. Я впевнений у цьому. Я раніше завершував конфлікти, які вважалися нерозв’язними. І мені навіть не потрібно їх перераховувати», – заявив Трамп.

Він також акцентував на власному досвіді врегулювання складних міжнародних криз, наголошуючи, що вже неодноразово досягав результатів там, де інші не бачили виходу. За словами американського лідера, саме впевненість і рішучість стануть ключовими чинниками для досягнення миру.

Окремо президент США згадав про свою дружину. Трамп запевнив, що Меланія Трамп, глибоко переймається долею дітей, які страждають від наслідків війни.

📢 «Нам дуже шкода, що ця безглузда війна досі триває. Меланія сильно переживає за дітей. Це її дуже турбує», – додав він.

.@POTUS on Russia and Ukraine: “I’m not happy. I’m not happy about the whole situation… It’s such a horrible waste of humanity… but I believe we’re going to get it settled.” pic.twitter.com/MArdG5fo4U — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 7, 2025

Раніше Дональд Трамп повідомляв про готовність перейти до другого етапу санкцій проти кремля. На запитання журналістів про те, чи планує він вводити нові обмеження проти росії, глава Білого дому відповів коротко: «Так».

☝️ Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон разом із європейськими партнерами готовий працювати над додатковими санкціями проти країн, які закуповують російську нафту. За його словами, мета цього кроку полягає у тому, щоб «зруйнувати» економіку росії.