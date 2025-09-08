Понеділок, 8 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Трамп пообіцяв врегулювати російсько-українську війну найближчим часом

Денис Молотов
Денис Молотов
Трамп пообіцяв врегулювати російсько-українську війну найближчим часом

Дональд Трамп висловив упевненість, що війна між росією та Україною може бути врегульована найближчим часом. Президент США наголосив, що має для цього необхідний досвід і рішучість. Про свою позицію він розповів журналістам у понеділок, 8 вересня, після повернення з тенісного чемпіонату.

☝️ Політик прокоментував останні обстріли України з боку росії, зазначивши, що вони викликають у нього велике невдоволення. Водночас Трамп підкреслив, що вірить у можливість швидкого завершення війни.

📢 «Дуже скоро, протягом найближчих кількох днів (поспілкуюся з путіним. – Ред.) Ми це зробимо. Ситуація між росією і Україною… Ми вирішимо її. Я впевнений у цьому. Я раніше завершував конфлікти, які вважалися нерозв’язними. І мені навіть не потрібно їх перераховувати», – заявив Трамп.

Він також акцентував на власному досвіді врегулювання складних міжнародних криз, наголошуючи, що вже неодноразово досягав результатів там, де інші не бачили виходу. За словами американського лідера, саме впевненість і рішучість стануть ключовими чинниками для досягнення миру.

Окремо президент США згадав про свою дружину. Трамп запевнив, що Меланія Трамп, глибоко переймається долею дітей, які страждають від наслідків війни.

📢 «Нам дуже шкода, що ця безглузда війна досі триває. Меланія сильно переживає за дітей. Це її дуже турбує», – додав він.

Раніше Дональд Трамп повідомляв про готовність перейти до другого етапу санкцій проти кремля. На запитання журналістів про те, чи планує він вводити нові обмеження проти росії, глава Білого дому відповів коротко: «Так».

☝️ Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Вашингтон разом із європейськими партнерами готовий працювати над додатковими санкціями проти країн, які закуповують російську нафту. За його словами, мета цього кроку полягає у тому, щоб «зруйнувати» економіку росії.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
СТРІЧКА НОВИН

Видобуток нафти зросте з жовтня: рішення ОПЕК+

ВАЖЛИВО

Як житимуть українські школи в новому навчальному році

ОСВІТА

Луганська область спрямувала понад 67 млн грн на потреби Сил оборони у вересні

ЛУГАНЩИНА

Орбан заявив, що не є антиукраїнським і хоче майбутнього для України

ПОЛІТИКА

Україна потребує сотень перехоплювачів для відбиття масованих атак

ПОЛІТИКА

Атака дроном “Shahed” на Новодонецьке: загинули цивільні мешканці

ВІЙНА

В ЗСУ відреагували на інформацію про тотальну корупцію в ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

Пропагандистка рф симоньян повідомила що хвора

ПОДІЇ

Зеленський повідомив, що вважатиме перемогою України

ВАЖЛИВО

Це був місяць випробувань, позитивних змін і результатів: Сирський розкрив успіхи ЗСУ у серпні 2025

ПОДІЇ

Україна відбила 156 бойових зіткнень за добу: ворог застосував 16 ракет та 143 керовані бомби – Генштаб

ВІЙНА

Сибіга обговорив з ЄС і Канадою посилення атак з боку росії

ПОДІЇ

Українські захисники відбили 118 бойових зіткнень за добу – Генштаб

ВІЙНА

Рубіжанська громада продовжує оздоровлення дітей у Закарпатті

ЛУГАНЩИНА

Дональд Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"