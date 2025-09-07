Дональд Трамп готовий до нового етапу санкцій проти росії

Президент США Дональд Трамп під час брифінгу перед Білим домом підтвердив свою готовність перейти до «другого етапу» у процесі запровадження нових санкцій проти росії. Заява пролунала у відповідь на питання журналістів щодо можливої реакції Вашингтона на дії кремля, зокрема масовані удари по Україні.

📢 «Я готовий», — заявив американський лідер, наголошуючи на рішучості посилити тиск на москву.

BREAKING: Trump says he is ready to go to “second stage” of sanctioning Russia. pic.twitter.com/ySQM8zBVU4 — Clash Report (@clashreport) September 7, 2025

Білий дім продовжує розглядати додаткові варіанти економічного впливу на росію, що може включати нові обмеження для ключових секторів російської економіки.

Нагадаємо, що нещодавно міністр фінансів США Скотт Бессент підкреслив готовність Вашингтона співпрацювати з європейськими країнами у напрямку узгодження додаткових обмежувальних заходів.

Він заявив, що США разом із партнерами працюватимуть над санкціями проти держав, які продовжують купувати російську нафту. Така співпраця зможе максимально послабити фінансові можливості кремля. За його словами, головна мета полягає у тому, щоб “зруйнувати” економічні ресурси росії, необхідні їй для ведення війни.

☝️ Також нагадаємо, що Апеляційний суд США відхилив скаргу адміністрації Дональда Трампа й підтвердив попереднє рішення суду. Воно забороняє президенту самостійно скорочувати витрати на зовнішню допомогу.