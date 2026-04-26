Замах на Дональда Трампа у Вашингтоні: подробиці

Черговий імовірний замах на Дональда Трампа стався в ніч проти неділі, 26 квітня, під час щорічного прийому Асоціації кореспондентів при Білому домі. Через стрілянину, що зчинилася в залі, спецслужби терміново евакуювали президента, першу леді та членів уряду, а сам захід було перенесено. Про подію повідомила служба BBC.

Інцидент стався під час урочистої вечері в готелі Washington Hilton. Коли президент США Дональд Трамп перебував на сцені, у приміщенні пролунали постріли. Співробітники Секретної служби миттєво зреагували на загрозу, вивівши главу держави із залу.

☝️ Деталі операції:

Журналісти пулу повідомили, що агенти вигукували команди про постріли, забезпечуючи безпеку не лише Трампа, а й віцепрезидента Джея Ді Венса, а також інших членів Кабінету міністрів. Згодом стало відомо, що президент перебуває у безпеці й не постраждав, хоча свідки помітили, що під час поспішної евакуації він спіткнувся та упав.

Реакція Дональда Трампа (Truth Social):

📢 «Стрільця затримано, і я рекомендував «ПРОДОВЖУВАТИ ШОУ», але буду повністю керуватися рішеннями правоохоронців. Вони приймуть рішення найближчим часом. Незалежно від цього рішення, вечір буде зовсім не таким, як планувалося, і нам просто доведеться провести його знову».

Особа нападника та висунуті звинувачення

Правоохоронці оперативно затримали озброєного чоловіка, який намагався прорватися на захід. Його ідентифікували як 31-річного Коула Томаса Аллена з Каліфорнії. Пізніше з’ясувалося, що чоловік працював учителем.

⚖️ Юридичні наслідки:

Американська прокуратура вже готує обвинувальний акт за двома тяжкими статтями:

використання вогнепальної зброї під час вчинення насильницького злочину;

напад на федерального офіцера із застосуванням небезпечної зброї.

За словами самого Трампа, підозрюваний був добре озброєний і, за попередніми даними, діяв самостійно. Мотиви нападника наразі з’ясовує слідство.

Хронологія небезпеки: історія нападів на Трампа

Ця подія стала черговою ланкою в ланцюгу загрози життю політика. Імовірний замах на Дональда Трампа у квітні 2026 року нагадав про попередні гучні інциденти:

Липень 2024: Стрілянина на мітингу в Пенсільванії. Трамп отримав поранення вуха, нападник Томас Крукс був ліквідований. Вересень 2024: Затримання Раяна Раута з гвинтівкою біля поля для гольфу у Флориді. Зловмисника засуджено до довічного ув’язнення. Лютий 2026: Інцидент у Мар-а-Лаго, де був застрелений озброєний Остін Такер Мартін.

⚠️ Наразі Вашингтон перебуває в стані підвищеної готовності. Вечерю кореспондентів офіційно відкладено щонайменше на місяць для проведення ретельного розслідування прорахунків у системі безпеки.