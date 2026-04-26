Візит Маї Санду до України: вшанування героїв Чорнобиля

Символічний візит Маї Санду до України розпочався в неділю, 26 квітня, у день 40-ї річниці аварії на Чорнобильській АЕС. Лідерка Молдови прибула до Києва для проведення переговорів із шостим президентом України В.О. Зеленським та особистого вшанування подвигу ліквідаторів.

Програма візиту: Київ та Чорнобильська зона

Про свій приїзд Мая Санду повідомила в офіційному дописі на сторінці у Facebook. Окрім політичних консультацій у столиці, президентка запланувала поїздку безпосередньо до Чорнобиля, щоб віддати шану тим, хто ціною власного здоров’я врятував континент від радіаційної загрози.

Заява Маї Санду:

📢 «Сьогодні вранці, коли ми відзначаємо 40 років від дня Чорнобильської атомної катастрофи, я прямую до Києва на переговори з президентом Володимиром Зеленським, а до Чорнобиля — віддати належне тим, хто віддав своє здоров’я чи навіть життя за захист Європи від ще більшої трагедії».

Президентка Молдови підкреслила, що новий безпековий конфайнмент (арка) над четвертим енергоблоком є символом того, на які неймовірні речі здатна міжнародна спільнота, коли вона діє згуртовано.

Солідарність як запорука миру в Європі

Під час поїздки Мая Санду акцентувала на тому, що сучасні виклики вимагають від країн такої ж рішучості, яка була продемонстрована під час подолання наслідків техногенної аварії:

Катастрофи не мають державних кордонів, тому відповідь на них має бути колективною.

Місце Молдови — серед країн, які обирають шлях творення та захисту миру.

Єдність Європи є критично важливою для запобігання новим трагедіям.

📢 «Нам потрібна така сама єдність і резолюція сьогодні — для захисту миру в Європі. Місце Республіки Молдова з тими, хто вибирає будувати, а не руйнувати», — додала лідерка Молдови.

40 років пам’яті: масштаб Чорнобильської трагедії

Сьогодні весь світ згадує події 26 квітня 1986 року, які стали найбільшою техногенною катастрофою XX століття. Вибух на ЧАЕС спричинив викид радіоактивних речовин, потужність якого журналісти та науковці порівнюють із наслідками детонації 500 бомб, скинутих на Хіросіму.

