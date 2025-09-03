Середа, 3 Вересня, 2025
ПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Денис Молотов
Трамп оголосив про переїзд штабу Космічного командування США

Президент США Дональд Трамп оголосив про перенесення штабу Космічного командування США з Колорадо-Спрінгс до міста Гантсвілл у штаті Алабама. Про це він зазначив на пресконференції у вівторок, 2 вересня. Також він анонсував перейменування міста Гантсвілл.

📢 «Я дуже радий вам сказати про те, що штаб-квартира Космічних сил США переїжджає в іншу локацію – в Гантсвілл, Алабама. Місто Гантсвілл тепер буде називатися Рокет-сіті», – зазначив Трамп.

За словами президента, зміна місця розташування штабу призведе до створення тисяч робочих місць та залучення мільярдів доларів інвестицій. Він підкреслив, що це рішення допоможе США зміцнити обороноздатність та домінувати у сфері космічної безпеки.

📢 «Це важливе рішення, що допоможе американцям захистити себе та домінувати у новому високому фронті», – додав Трамп.

Рішення Трампа скасовує попередній указ колишнього президента Джозефа Байдена 2023 року, коли штаб планували залишити у Колорадо. Переїзд відповідає довгостроковим планам, які протягом семи років лобіювали представники Республіканської партії з Алабами.

Гантсвілл розташований на півночі штату Алабама. За даними 2020 року, населення міста становило 215 тисяч осіб, а агломерації – 542 тисячі.

☝️ Нагадаємо, що Космічне командування США офіційно почало функціонувати 29 серпня 2019 року.

👉 Також Трамп під час пресконференції у Білому домі у вівторок, 2 вересня, зробив кілька гучних заяв щодо російського диктатора владіміра путіна та війни в Україні. Відповідаючи на запитання журналістів, він натякнув, що має нову інформацію, яка може привернути значну увагу.

