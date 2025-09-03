Середа, 3 Вересня, 2025
Денис Молотов
Трамп заявив, що дізнався «цікаві речі» про путіна

Президент США Дональд Трамп під час пресконференції у Білому домі у вівторок, 2 вересня, зробив кілька гучних заяв щодо російського диктатора владіміра путіна та війни в Україні. Відповідаючи на запитання журналістів, він натякнув, що має нову інформацію, яка може привернути значну увагу.

На питання, чи мав він розмову з путіним минулого тижня, американський лідер відповів:

📢 «Я не розмовляв з ним. Я дізнався речі, які будуть дуже цікавими. Думаю, впродовж найближчих днів ви дізнаєтесь».

Водночас Трамп згадав і про можливу зустріч між путіним та шостим президентом України Володимиром Зеленським. На її проведенні він неодноразово раніше наполягав та сподівався. Коментуючи ймовірний зрив переговорів, він заявив:

📢 «Подивимось, що станеться. Подивимось, що вони зроблять і що буде далі. Я дуже уважно за цим стежу. Минулого тижня вони втратили 7 000 – між двома країнами 7 313 військових, якщо бути більш точним, – без жодної причини. І це росіяни, і це українці, але, знаєте, вони солдати. Я хочу, щоб це закінчилося».

Американський президент також повідомив, що кілька тижнів тому мав «дуже хорошу зустріч» з російським диктатором. Він зазначив, що у випадку безрезультатності контактів Вашингтону з москвою Сполучені Штати готові змінити свою позицію:

📢 «Якщо з цього нічого не вийде, ми будемо займати іншу позицію».

Не обійшлося і без коментарів щодо міжнародної політики. Журналісти запитали Трампа про участь путіна у параді в Китаї, на якому також був присутній північнокорейський диктатор Кім Чен Ин. Президент США відповів, що не сприймає цю подію як виклик для Сполучених Штатів:

📢 «Ні. Китай потребує нас більше, ніж ми їх».

Раніше Трамп заявляв, що він «дуже розчарований» путіним, адже той не погодився на зустріч із Зеленським, натомість посилив військові атаки проти України. Він також уточнив, що більше не планує особисто долучатися до організації переговорів між президентами України та росії.

Трамп наголосив, що уважно стежить за подіями війни в Україні та чекає на зміни, які можуть вплинути на його подальші кроки. Варто зазначити, що саме цього дня спливає термін, який Трамп дав російському диктатору владіміру путіну для укладення мирної угоди з Україною.

