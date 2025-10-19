Трамп не відмовляв Україні у Tomahawk: їх боїться путін

Шостий президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що Сполучені Штати все ж погодяться передати Україні ракети Tomahawk. Про це він заявив в інтерв’ю NBC News, коментуючи результати зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом, яка відбулася 17 жовтня у Білому домі.

Зеленський розповів, що під час перемовин президент США не дав чіткої відповіді щодо постачання цих далекобійних крилатих ракет.

📢 «Це добре, що він (Трамп – ред.) не сказав ‘ні’, але станом на сьогодні він не сказав ‘так’», – заявив український лідер.

На думку Зеленського, ракети Tomahawk могли б суттєво посилити можливості Збройних сил України та стати серйозним чинником стримування російської агресії.

📢 «Я думаю, що путін боїться, що Сполучені Штати постачатимуть нам Tomahawk. І я думаю, що він дійсно боїться, що ми їх використаємо», – додав глава держави.

🔹 Переговори між Зеленським і Трампом тривали понад дві години — довше, ніж планувалося. Після зустрічі український президент провів спільну телефонну розмову з низкою європейських лідерів, під час якої обговорював результати візиту та перспективи подальшої оборонної співпраці.

Згодом видання Axios із посиланням на поінформовані джерела повідомило, що Трамп нібито відмовив у передачі ракет Tomahawk після розмови з російським диктатором владіміром путіним. За даними журналістів, чинний глава Білого дому дав зрозуміти, що його пріоритетом наразі є дипломатичні підходи до врегулювання конфлікту.

Попри це, Україна продовжує наполягати на необхідності посилення далекобійних спроможностей своєї армії. За словами Зеленського, такі рішення є життєво важливими для захисту українських міст і фронту. А також для створення реального тиску на кремль.