Субота, 18 Жовтня, 2025
Після розмови з путіним Трамп відмовив Україні у Tomahawk

Денис Молотов
Президент США Дональд Трамп під час зустрічі у п’ятницю, 17 жовтня, відмовив шостому главі Української держави Володимиру Зеленському у наданні далекобійних крилатих ракет Tomahawk. Про це повідомило видання Axios із посиланням на два інформовані джерела.

📢 «Президент Трамп сказав президенту України Володимиру Зеленському під час напруженої зустрічі в п’ятницю, що він не має наміру постачати далекобійні ракети Tomahawk. Принаймні зараз», — цитує видання свої джерела.

За інформацією Axios, Зеленський очікував повернутися з Вашингтона із домовленостями щодо нового пакета озброєнь для України. Проте після тривалої розмови Дональда Трампа з російським диктатором владіміром путіним президент США був «у зовсім іншому настрої».

☝️ Співрозмовники журналістів зазначили, що Трамп «чітко дав зрозуміти: його пріоритетом є дипломатія». Він вважає, що постачання Україні ракет Tomahawk «може підірвати дипломатичні зусилля».

Під час спільного брифінгу за підсумками зустрічі Зеленський, відповідаючи на запитання про можливість отримання ракет Tomahawk, підтвердив, що це питання порушувалося, однак додав:

📢 «Жодних заяв із цього приводу не буде».

За день до зустрічі Трампа та Зеленського російський диктатор владімір путін, за даними журналістів, намагався переконати американського лідера не передавати Україні нові ракети. Трамп, однак, не повністю відкинув цю ідею. Президент США пояснив свою позицію тим, що така зброя може бути використана як інструмент дипломатичного тиску.

Через дипломатичні канали путін, своєю чергою, заявив, що Tomahawk «не змінять хід бойових дій». Але ж ці ракети можуть «нашкодити відносинам між США та росією». Їхнє застосування, на його думку, «вимагатиме участі американських операторів».

