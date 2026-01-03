Субота, 3 Січня, 2026
Трамп наказав завдати ударів по об’єктах у Венесуелі — ЗМІ

Денис Молотов
Трамп наказав завдати ударів по об’єктах у Венесуелі — ЗМІ
Фото з відкритих джерел: Каракас, Венесуела.

Президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати ударів по об’єктах усередині Венесуели, зокрема по військовій інфраструктурі. Про це у суботу, 3 січня, повідомила журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс у соціальній мережі X (колишній Twitter) з посиланням на американських посадовців.

📢 «Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об’єктах усередині Венесуели. Зокрема, по військових об’єктах, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро», — написала Джейкобс.

Перед цим вона поінформувала, що представники адміністрації США обізнані з повідомленнями про вибухи та польоти літаків над столицею Венесуели Каракасом уранці суботи.

За даними агентства Reuters, близько третьої години ночі за місцевим часом американські літаки почали завдавати ударів по Каракасу. Очевидці повідомляють про вибухи в районі Форт-Тіуна — великої військової бази на південних околицях міста.

За свідченнями місцевих мешканців, у столиці було чути гучні звуки, помітно літаки в небі та щонайменше один стовп диму. А південні райони Каракаса, розташовані поблизу військових об’єктів, залишилися без електропостачання.

У соціальних мережах поширюються відео, на яких, як стверджується, видно американські гелікоптери над Каракасом, а також венесуельську бронетехніку на вулицях міста. Зокрема, повідомляється про її переміщення поблизу президентського палацу Мірафлорес. Офіційного підтвердження цих даних наразі немає.

Раніше Дональд Трамп неодноразово заявляв про готовність до жорстких дій проти режиму Ніколаса Мадуро. Включно з можливими наземними операціями, розширенням санкцій, посиленням військової присутності США в регіоні та ударами по суднах, які, за твердженням Вашингтона, причетні до незаконної діяльності.

☝️ Нагадаємо, 24 грудня 2025 року повідомлялося, що Сполучені Штати розпочали масштабне перекидання елітних підрозділів і спеціальної авіації до Карибського басейну поблизу кордонів Венесуели. У відповідь венесуельські військові, за даними ЗМІ, почали роздавати зброю цивільному населенню у робітничих районах країни.

👉 Також США запровадили новий пакет обмежувальних заходів проти Венесуели. Він був спрямований як на найближче оточення глави держави, так і на нафтову логістику країни.

