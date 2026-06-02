росія атакувала один із ключових об’єктів Нафтогазу

Окупанти вдарили ракетами і безпілотниками по одному з ключових об’єктів «Нафтогазу» у Харківській області. Про це офіційно повідомила пресслужба компанії у вівторок, 2 червня, оприлюднивши деталі операційної ситуації. Наразі на місці влучань працюють аварійно-рятувальні підрозділи та фахівці підприємства, які розпочали оцінку пошкоджених технологічних ліній.

Комбінована тактика «подвійного удару»

За інформацією технічних служб, під час здійснення нічного нальоту ворог діяв за заздалегідь прорахованим та максимально підступним сценарієм, намагаючись збільшити кількість жертв.

Хронологія ворожої атаки на газовий сектор:

Перша хвиля. Об’єкт паливної інфраструктури атакували ударні безпілотні літальні апарати, спричинивши перші руйнування та займання;

Об’єкт паливної інфраструктури атакували ударні безпілотні літальні апарати, спричинивши перші руйнування та займання; Період очікування. Протягом приблизно однієї години противник витримував паузу, очікуючи на прибуття пожежних розрахунків та ремонтників;

Протягом приблизно однієї години противник витримував паузу, очікуючи на прибуття пожежних розрахунків та ремонтників; Друга хвиля. Після цього росіяни завдали раптового повторного удару — цього разу важкими високоточними ракетами.

У НАК «Нафтогаз України» дали жорстку оцінку діям окупаційних військ на Харківщині.

📢 «Це свідома тактика терору. Так росіяни намагаються завдати максимальної шкоди не лише інфраструктурі, а й людям, які рятують, ремонтують і відновлюють. Саме така тактика спричинила трагічні наслідки в ніч на 5 травня, коли загинули наші колеги та рятувальники ДСНС», – заявили в компанії.

Цього разу завдяки завчасному переведенню персоналу в капітальні підземні сховища обійшлося без загиблих чи постраждалих. Точні масштаби матеріальних пошкоджень наразі встановлюються.

Посилення протоколів безпеки

Керівництво Групи НАК «Нафтогаз» підкреслило, що досвід протидії попереднім нападам дозволив впровадити ефективні контрзаходи та адаптувати внутрішні інструкції підприємств під нові загрози.

Голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький детально розповів про зміни у роботі об’єктів:

📢 «Адаптуючись до таких реалій, ми запровадили жорсткіші безпекові протоколи, щоб мінімізувати загрозу для наших працівників. Дякую колегам за те, що висновки були зроблені, і цього разу обійшлося без постраждалих. Оцінка наслідків та відновлювальні роботи — одразу, щойно дозволить безпекова ситуація», — зазначив керівник компанії.

Цей напад на газову інфраструктуру став частиною глобального повітряного терору, зафіксованого по всій країні. Нагадаємо, цієї ночі рашисти запустили по Україні 73 ракети та 656 БпЛА різних типів. Сили ППО перехопили та знищили більшість ворожих цілей, проте масованість нальоту призвела до серйозних наслідків.

Найбільше постраждали такі великі міста, як Київ, Дніпро і Харків. Наразі офіційно відомо про 18 загиблих громадян та понад 100 постраждалих із травмами різного ступеня тяжкості.

Окрім пошкодження одного з ключових об’єктів «Нафтогазу» у Харківській області, масштабні руйнування різнопланових цивільних та соціальних об’єктів також зафіксовано у Миколаївській, Полтавській, Сумській, Чернігівській областях та безпосередньо у місті Запоріжжі. Ремонтні бригади працюють у посиленому режимі для відновлення стабільного життєзабезпечення регіонів.