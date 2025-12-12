П’ятниця, 12 Грудня, 2025
США санкційно б’ють по родичах Мадуро та його нафтовому флоту

Денис Молотов
США санкційно б’ють по родичах Мадуро та його нафтовому флоту

США запровадили новий пакет обмежувальних заходів проти Венесуели, спрямований як на найближче оточення глави держави, так і на нафтову логістику країни. Про це у четвер, 11 грудня, повідомило Reuters із посиланням на Міністерство фінансів США

Під санкції потрапили троє племінників дружини президента Ніколаса Мадуро, а також шість нафтотанкерів і низка транспортних компаній, що займаються перевезенням венесуельської нафти.

У Мінфіні пояснили, що обмеження стосуються шести судноплавних компаній та шести великих танкерів, які використовувалися для транспортування сировини з Венесуели. Чотири судна працюють під прапором Панами, а два інші — під прапорами Островів Кука та Гонконгу.

Згідно з внутрішньою документацією державної нафтової компанії країни, ці судна нещодавно здійснювали завантаження нафти у венесуельських портах.

Під американські санкції також потрапили Франкі Флорес та Ефраїн Антоніо Кампо Флорес — родичі першої леді Сілії Флорес. У США їх давно називали «нарко-племінниками»: у 2015 році обох затримали на Гаїті. А у 2016-му засудили до 18 років ув’язнення за спробу укладання багатомільйонної угоди з кокаїном. У 2022 році вони вийшли на свободу в межах обміну ув’язненими між Вашингтоном і Каракасом.

Новий пакет санкцій вводиться на тлі суттєвого нарощування американської військової присутності на півдні Карибського басейну. Напередодні стало відомо, що берегова охорона США вилучила супертанкер із вантажем венесуельської нафти.

З огляду на ситуацію, понад 30 суден, які раніше потрапили під американські обмеження та досі працюють у Венесуелі, можуть зіткнутися з новим рівнем ризиків та додатковими санкційними бар’єрами.

☝️ Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що Ніколас Мадуро у розмовах з Вашингтоном начебто заявив про готовність піти у відставку, але не раніше ніж через 18 місяців. Проте, за даними журналістів, такий термін не влаштовує президента США Дональда Трампа.

👉 Також раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Зеленський нібито залишається єдиним, хто не підтримує запропонований Вашингтоном «мирний план».

