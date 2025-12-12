США санкційно б’ють по родичах Мадуро та його нафтовому флоту

США запровадили новий пакет обмежувальних заходів проти Венесуели, спрямований як на найближче оточення глави держави, так і на нафтову логістику країни. Про це у четвер, 11 грудня, повідомило Reuters із посиланням на Міністерство фінансів США

Під санкції потрапили троє племінників дружини президента Ніколаса Мадуро, а також шість нафтотанкерів і низка транспортних компаній, що займаються перевезенням венесуельської нафти.

У Мінфіні пояснили, що обмеження стосуються шести судноплавних компаній та шести великих танкерів, які використовувалися для транспортування сировини з Венесуели. Чотири судна працюють під прапором Панами, а два інші — під прапорами Островів Кука та Гонконгу.

Згідно з внутрішньою документацією державної нафтової компанії країни, ці судна нещодавно здійснювали завантаження нафти у венесуельських портах.

Під американські санкції також потрапили Франкі Флорес та Ефраїн Антоніо Кампо Флорес — родичі першої леді Сілії Флорес. У США їх давно називали «нарко-племінниками»: у 2015 році обох затримали на Гаїті. А у 2016-му засудили до 18 років ув’язнення за спробу укладання багатомільйонної угоди з кокаїном. У 2022 році вони вийшли на свободу в межах обміну ув’язненими між Вашингтоном і Каракасом.

Новий пакет санкцій вводиться на тлі суттєвого нарощування американської військової присутності на півдні Карибського басейну. Напередодні стало відомо, що берегова охорона США вилучила супертанкер із вантажем венесуельської нафти.

З огляду на ситуацію, понад 30 суден, які раніше потрапили під американські обмеження та досі працюють у Венесуелі, можуть зіткнутися з новим рівнем ризиків та додатковими санкційними бар’єрами.

