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Ізраїль та Ліван домовилися про впровадження режиму припинення вогню

Денис Молотов
Денис Молотов
Ізраїль та Ліван домовилися про впровадження режиму припинення вогню
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Ліван та Ізраїль офіційно домовилися про реалізацію режиму припинення вогню. Про це повідомив Державний департамент США за результатами інтенсивних дводенних переговорів офіційних представників двох держав. Перемовини успішно завершилися у Вашингтоні у середу, 3 червня 2026 року.

Ця домовленість є найважливішим кроком у дипломатичному треку з моменту загострення конфлікту навесні цього року. У розповсюдженій офіційній заяві американського зовнішньополітичного відомства чітко зафіксовано базовий консенсус:

📢 «У результаті переговорів під керівництвом США, Ізраїль та Ліван домовилися про реалізацію режиму припинення вогню», – йдеться у документі.

У пресрелізі окремо зазначається, що ці домовленості мають суворі рамкові обмеження та напряму «обмежені повним припиненням вогню з боку радикального шиїтського руху Хезболла та повним виведенням усіх бойовиків Хезболли з сектора на південь від стратегічної річки Літані».

Створення «пілотних зон» та посилення ліванської армії

Основним інструментом реалізації мирного плану на практиці має стати суттєве розширення повноважень офіційних урядових сил Лівану, які раніше не брали безпосередньої участі у зіткненнях ЦАХАЛ та шиїтських повстанців.

Офіційний Ліван взяв на себе жорсткі зобов’язання посилювати матеріальні та оперативні можливості Ліванських збройних сил (ЛЗС) за прямої фінансової та технічної підтримки США. Це необхідно для встановлення реального, ефективного контролю над усією суверенною територією країни.

Ключові практичні кроки, зафіксовані у спільній заяві сторін:

Обидві сторони домовилися максимально швидко просунути створення перших «пілотних зон» у південних районах. У цих зонах ліванські збройні сили візьмуть на себе виключний, одноосібний контроль над територією, повністю виключаючи присутність будь-яких інших недержавних суб’єктів (включаючи загони «Хезболли» та «Амал»);

  • На поточному етапі сторони свідомо не визначили конкретних календарних термінів для розгортання цих зон, залишаючи простір для узгодження логістичних деталей військовими штабами.
Засудження Ірану та відновлення діалогу 22 червня

Окремим геополітичним маркером підписаного комюніке став пункт про повну відсутність взаємних територіальних чи політичних претензій між двома суверенними урядами. Ізраїль і Ліван офіційно підтвердили відсутність будь-яких ворожих намірів один щодо одного.

Вони зобов’язалися продовжувати прямі консультації без залучення сторонніх регіональних посередників. А також вперше спільно та рішуче засудили агресивну політику та деструктивні дії Ірану, які підривають стабільність і провокують війни на Близькому Сході через фінансування своїх проксі-мереж.

Сторони офіційно домовилися повністю відновити масштабні політичні та безпекові переговори у Вашингтоні вже з 22 червня 2026 року. Головною метою майбутніх зустрічей визначено досягнення фінальної всеосяжної угоди про мир.

США, зі свого боку, погодилися продовжувати виконувати роль головного медіатора та активно сприяти комунікації між сторонами на цей перехідний час.

Нагадаємо, досягнення поточної угоди відбувалося в умовах колосального дипломатичного тиску з боку Білого дому. Раніше в міжнародних ЗМІ з’явилися інсайди про те, що президент США Дональд Трамп у вкрай жорсткій формі вилаяв ізраїльського прем’єра Біньяміна Нетаньягу після серії масованих ударів Армії оборони Ізраїлю по Бейруту, які погрожували зірвати підготовку довгострокового плану припинення вогню.

👉 Також стало відомо, що адміністрація США розпочинає масштабну перебудову своєї оборонно-промислової бази з метою забезпечення довгострокових постачань військової техніки.

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