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Олександр Сирський відреагував на заяви Михайла Федорова

Денис Молотов
Денис Молотов
Олександр Сирський відреагував на заяви Михайла Федорова
Ілюстративне фото з відкритих джерел / головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський

Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський оприлюднив офіційну заяву у відповідь на публічні звинувачення з боку ексміністра оборони Михайла Федорова та коментарі шостого президента України В.О. Зеленського. Головком закликав суспільство та владу зосередитися на реальних результатах на полі бою та ефективній військовій стратегії. Відповідний допис з’явився на офіційній сторінці генерала в Telegram у четвер, 16 липня 2026 року.

«Нам потрібно зосередитися на війні»
Олександр Сирський відреагував на заяви Михайла Федорова 01
Скриншот офіційного допису головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського / Telegram / 16.07.2026

Олександр Сирський подякував колишньому очільнику оборонного відомства за спільну роботу. Водночас він нагадав про внесок військових у безпеку столиці, де зараз проводяться політичні дискусії.

📢 «Я горджуся тим, що завдяки Київській оборонній операції в 2022 році нам вдалося відстояти нашу столицю. І тепер в цьому місті можуть проходити брифінги, формуватися візії, прийматися рішення. Докладу усіх зусиль, щоб такі ж заходи могли відбуватися у вільній і незалежній Україні. Для цього нам потрібно зосередитися на війні і на ефективній стратегії, яка зараз демонструє конкретні результати. Дякую Михайлу Федорову за роботу на посаді Міністра оборони України. Бажаю йому і надалі залишатися в команді України», – написав Сирський.

Нагадаємо
  • Звинувачення Федорова: Раніше у четвер звільнений міністр оборони Михайло Федоров під час власного брифінгу підтвердив глибокий конфлікт із Сирським. Він заявив, що керівництво ЗСУ блокувало інноваційні реформи, а сам головком нібито поставив президенту ультиматум щодо відставки міністра.
  • Пояснення Зеленського: шостий президент України В.О. Зеленський на спільній пресконференції з прем’єром Великої Британії Кіром Стармером підтвердив, що звільнив Федорова через тривалу відсутність ефективного діалогу між Міноборони та командуванням армії. Президент підкреслив, що «без нього сторони не сідають за стіл переговорів».

Варто зазначити, що до сьогоднішнього дня обидва посадовці намагалися публічно заперечувати наявність системної кризи. Олександр Сирський раніше заявляв, що між відомствами існують лише робочі протиріччя, які вирішуються у штатному режимі.

На тлі цих кадрових пертурбацій Верховна Рада вже призначила Сергія Корецького новим прем’єр-міністром та очікує на вирішення питання щодо нового очільника Міністерства оборони України та голови зовнішньополітичного відомства України (МЗС).

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