Окупанти масовано атакували Харківщину та Запоріжжя, є загиблі

14 липня 2026 року російські війська продовжили цілеспрямований терор цивільного населення. Під масованими обстрілами опинилися Харківська та Запорізька області, внаслідок чого є жертви серед мирних мешканців.
Удар по Слатиному: тривають пошуки людей під завалами
Найтрагічніші наслідки ворожої атаки зафіксовано у селищі Слатине Харківської області. Ворог завдав удару керованими авіабомбами (КАБ) по території приватних домоволодінь. Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.
- Наслідки: Знищено щонайменше 8 житлових будинків.
- Жертви: Одна жінка загинула в машині швидкої допомоги від отриманих травм. Четверо людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
- Під завалами може залишатися ще одна людина, на місці працюють рятувальники.
Атаки на Харків та Запоріжжя
Окрім Слатиного, ворог атакував і обласний центр. У Шевченківському районі Харкова російський безпілотник влучив у вікно багатоповерхівки. За даними ОВА, є один постраждалий, якому надається медична допомога.
Паралельно терор триває і на Запоріжжі. У селі Таврійське Запорізького району росіяни завдали удару FPV-дроном по цивільному автомобілю. Внаслідок цього обстрілу на місці загинула жінка, ще один чоловік отримав поранення.
Масштабна нічна атака на Харківщину
Сьогоднішній день розпочався з надзвичайно інтенсивної нічної атаки. росіяни випустили по Харківській області 135 ударних дронів та 10 ракет різних типів, більшість з яких — балістика.
- Географія ударів: Харків та 12 населених пунктів області.
- Постраждалі: 11 громадян, серед яких одна дитина.
Рятувальні служби працюють у посиленому режимі на всіх локаціях. Правоохоронці документують факти воєнних злочинів рф для подальшого передання до міжнародних судових інстанцій.
👉 Також нагадаємо, що у вівторок, 14 липня 2026 року, російські війська завдали удару по цивільній залізничній інфраструктурі України. Безпілотник ворога влучив у локомотив вантажного поїзда, що рухався територією Дніпропетровської області.