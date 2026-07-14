Окупанти масовано атакували Харківщину та Запоріжжя, є загиблі

14 липня 2026 року російські війська продовжили цілеспрямований терор цивільного населення. Під масованими обстрілами опинилися Харківська та Запорізька області, внаслідок чого є жертви серед мирних мешканців.

Удар по Слатиному: тривають пошуки людей під завалами

Найтрагічніші наслідки ворожої атаки зафіксовано у селищі Слатине Харківської області. Ворог завдав удару керованими авіабомбами (КАБ) по території приватних домоволодінь. Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

Наслідки: Знищено щонайменше 8 житлових будинків.

Знищено щонайменше 8 житлових будинків. Жертви: Одна жінка загинула в машині швидкої допомоги від отриманих травм. Четверо людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Одна жінка загинула в машині швидкої допомоги від отриманих травм. Четверо людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Під завалами може залишатися ще одна людина, на місці працюють рятувальники.

Атаки на Харків та Запоріжжя

Окрім Слатиного, ворог атакував і обласний центр. У Шевченківському районі Харкова російський безпілотник влучив у вікно багатоповерхівки. За даними ОВА, є один постраждалий, якому надається медична допомога.

Паралельно терор триває і на Запоріжжі. У селі Таврійське Запорізького району росіяни завдали удару FPV-дроном по цивільному автомобілю. Внаслідок цього обстрілу на місці загинула жінка, ще один чоловік отримав поранення.

Масштабна нічна атака на Харківщину

Сьогоднішній день розпочався з надзвичайно інтенсивної нічної атаки. росіяни випустили по Харківській області 135 ударних дронів та 10 ракет різних типів, більшість з яких — балістика.

Географія ударів: Харків та 12 населених пунктів області.

Харків та 12 населених пунктів області. Постраждалі: 11 громадян, серед яких одна дитина.

Рятувальні служби працюють у посиленому режимі на всіх локаціях. Правоохоронці документують факти воєнних злочинів рф для подальшого передання до міжнародних судових інстанцій.

👉 Також нагадаємо, що у вівторок, 14 липня 2026 року, російські війська завдали удару по цивільній залізничній інфраструктурі України. Безпілотник ворога влучив у локомотив вантажного поїзда, що рухався територією Дніпропетровської області.