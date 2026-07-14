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Окупанти масовано атакували Харківщину та Запоріжжя, є загиблі

Денис Молотов
Денис Молотов
Окупанти масовано атакували Харківщину та Запоріжжя, є загиблі
Фото: наслідки російських атак на Харківщину / Харківська ОВА / 14.07.2026

14 липня 2026 року російські війська продовжили цілеспрямований терор цивільного населення. Під масованими обстрілами опинилися Харківська та Запорізька області, внаслідок чого є жертви серед мирних мешканців.

Удар по Слатиному: тривають пошуки людей під завалами

Найтрагічніші наслідки ворожої атаки зафіксовано у селищі Слатине Харківської області. Ворог завдав удару керованими авіабомбами (КАБ) по території приватних домоволодінь. Про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

  • Наслідки: Знищено щонайменше 8 житлових будинків.
  • Жертви: Одна жінка загинула в машині швидкої допомоги від отриманих травм. Четверо людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.
  • Під завалами може залишатися ще одна людина, на місці працюють рятувальники.
Атаки на Харків та Запоріжжя

Окрім Слатиного, ворог атакував і обласний центр. У Шевченківському районі Харкова російський безпілотник влучив у вікно багатоповерхівки. За даними ОВА, є один постраждалий, якому надається медична допомога.

Паралельно терор триває і на Запоріжжі. У селі Таврійське Запорізького району росіяни завдали удару FPV-дроном по цивільному автомобілю. Внаслідок цього обстрілу на місці загинула жінка, ще один чоловік отримав поранення.

Масштабна нічна атака на Харківщину

Сьогоднішній день розпочався з надзвичайно інтенсивної нічної атаки. росіяни випустили по Харківській області 135 ударних дронів та 10 ракет різних типів, більшість з яких — балістика.

  • Географія ударів: Харків та 12 населених пунктів області.
  • Постраждалі: 11 громадян, серед яких одна дитина.

Рятувальні служби працюють у посиленому режимі на всіх локаціях. Правоохоронці документують факти воєнних злочинів рф для подальшого передання до міжнародних судових інстанцій.

👉 Також нагадаємо, що у вівторок, 14 липня 2026 року, російські війська завдали удару по цивільній залізничній інфраструктурі України. Безпілотник ворога влучив у локомотив вантажного поїзда, що рухався територією Дніпропетровської області.

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