Кредит на € 90 млрд: перші 6 мільярдів на дрони власного виробництва

Європейський Союз перейшов до практичної реалізації масштабного фінансового плану підтримки України. Як заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу в Страсбурзі у середу, 29 квітня, вже до кінця другого кварталу Україна отримає 6 млрд євро. Ці кошти в рамках великого кредиту на 90 млрд євро будуть інвестовані у виробництво безпілотників українськими підприємствами. Про це повідомляє «Укрінформ».

Особливістю першого оборонного пакета є те, що європейські кошти підуть на закупівлю техніки саме в українських виробників. Це дозволить не лише посилити фронт, а й підтримати національну економіку.

📢 «Навесні ми обіцяли надати кредит на 90 мільярдів євро — тим чи іншим чином. І ми виконали обіцянку. Перший пакет буде спрямований на безпілотники з України для України», – заявила Урсула фон дер Ляєн.

Структура та графік виплат у 2026 році

Глава Єврокомісії уточнила параметри фінансової допомоги, розблокованої раніше цього місяця. Загальна сума, запланована до виплати протягом 2026 року, становить 45 млрд євро.

📊 Розподіл кредиту на 90 млрд євро:

1/3 (30 млрд євро): спрямовується на покриття дефіциту державного бюджету та соціальні потреби.

спрямовується на покриття дефіциту державного бюджету та соціальні потреби. 2/3 (60 млрд євро): виділяється виключно на оборонні зусилля та закупівлю озброєння.

Посилення підтримки на тлі агресії

Рішення про виділення першого траншу на дрони є відповіддю ЄС на ескалацію бойових дій з боку росії. Очільниця Єврокомісії наголосила, що Європа посилюватиме допомогу пропорційно до зростання російської агресії.

Нагадаємо, минулого тижня лідери ЄС схвалили остаточний механізм надання позики. Окрему увагу було приділено схемі погашення кредиту на 90 млрд євро, яка базується на використанні прибутків від заморожених російських активів, що мінімізує навантаження на українську економіку в майбутньому.

Очікується, що надходження перших 6 млрд євро на дрони відбудеться до кінця червня 2026 року.