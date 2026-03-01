Тегеран повідомив про масовані атаки по базах США та Ізраїлю

Іран заявив, що завдав ударів по військових об’єктах США у регіоні на тлі подальших ракетних обстрілів на Близькому Сході. Про це повідомляє Sky News.

За даними Іранської революційної гвардії (IRGC), під час операції було уражено 27 військових об’єктів США. Крім того, повідомляється про атаки по ізраїльській авіабазі Тель-Ноф, військовому штабу та великому комплексу оборонної промисловості в Тель-Авіві.

☝️ У Корпусі вартових ісламської революції (КВІР) заявили, що в межах шостої «хвилі» відплатних дій застосували ракети та безпілотники й пообіцяли не припиняти операцію.

📢 «Збройні сили Ісламської Республіки Іран не дозволять припинити сирени повітряної тривоги на окупованих територіях та американських базах і продовжуватимуть завдавати повторюваних і руйнівних ударів як інший і дуже жорсткий крок помсти», — йдеться в повідомленні державного ЗМІ IRIB.

Нагадаємо, увечері 28 лютого та в ніч проти 1 березня у Катарі, Об’єднаних Арабських Еміратах та Ізраїлі було зафіксовано вибухи, пов’язані з атаками Ірану.

Раніше Корпус вартових ісламської революції оголосив про початок «наймасштабнішої наступальної операції в історії Ісламської Республіки». Вона спрямована проти Ізраїлю та американських військових баз.

У Тегерані заявили, що ці дії стали відповіддю на загибель верховного лідера країни Алі Хаменеї. Також було наголошено на готовності до тривалого протистояння та зазначено, що ракетний потенціал держави не зазнав критичних втрат.