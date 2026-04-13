Удари не знищили ядерну програму Ірану — WSJ

Попри серію ударів з боку США та Ізраїлю, ядерна програма Ірану зберегла потенціал для відновлення та подальшого розвитку. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на посадовців і експертів.

За їхніми оцінками, п’ять тижнів бойових дій завдали суттєвої шкоди ядерній інфраструктурі Тегерана, однак не змогли повністю позбавити країну можливостей для створення ядерної зброї.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що ядерна програма Ірану була нібито знищена після попередньої 12-денної війни Ірану з Ізраїлем. Тоді американські сили застосували протибункерні бомби для ударів по ключових об’єктах.

Втім, як зазначає видання, навіть після нових атак Іран зберіг частину критичної інфраструктури.

Зокрема, у березні були знищені лабораторії та дослідницькі центри, які, за даними США, використовувалися у роботах, пов’язаних із ядерною зброєю. Також виведено з ладу об’єкт, який забезпечував підготовку сировини для збагачення урану.

Водночас експерти припускають, що Іран міг зберегти центрифуги та підземні об’єкти для збагачення.

За інформацією МАГАТЕ, країна володіє понад 400 кг урану, збагаченого до 60%. Частина цих запасів, імовірно, розміщена у підземних тунелях в Ісфахані.

Експерти вважають, що після атак Тегеран може ще активніше прагнути отримати ядерну зброю як інструмент стримування.

☝️ Ядерна програма Ірану також стала одним із ключових питань під час нещодавніх переговорів за участю США, однак сторони не змогли досягти прориву.

На цьому тлі прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що кампанія проти Ірану «не закінчилася», хоча вже принесла «історичні досягнення».

📌 Також відомо, що Сполучені Штати Америки готуються розпочати блокаду Ормузької протоки у понеділок, 13 квітня, о 17:00 за київським часом.