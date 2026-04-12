ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

На Сумщині 17-річний хлопець підірвався на вибухівці

Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У Шосткинському районі Сумської області підліток підірвався на міні поблизу прикордонного населеного пункту. Інцидент стався у Хутір-Михайлівській громаді, де 17-річний юнак рухався на мотоциклі та натрапив на вибуховий пристрій. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

📢 «Поблизу прикордонного села у Хутір-Михайлівській громаді 17-річний хлопець на мотоциклі натрапив на вибуховий пристрій», — йдеться у повідомленні.

За словами посадовця, раніше юнака евакуювали з цієї території через небезпеку, однак він повернувся туди напередодні Великодня.

☝️ Внаслідок вибуху хлопець зазнав тяжких поранень і значної крововтрати. Лікарі були змушені провести складне хірургічне втручання.

📢 «Була значна крововтрата. Медики провели складну операцію», — зазначив Григоров.

Наразі стан постраждалого стабілізують. Медики готують його до транспортування до київської лікарні «Охматдит», де він проходитиме подальше лікування.

Підліток підірвався на міні на тлі постійної небезпеки мінування прикордонних територій. Подібні інциденти в регіоні трапляються не вперше.

Раніше повідомлялося, що на Сумщині четверо людей постраждали внаслідок підриву на вибухових пристроях. Також відомо про випадок у Херсонській області, де на міні підірвався автомобіль із родиною.

👉 Також нагадаємо, що у Херсоні внаслідок чергового артилерійського обстрілу з боку російських військ поранення дістали четверо мирних жителів, серед них — підліток.

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип