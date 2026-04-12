На Сумщині 17-річний хлопець підірвався на вибухівці

У Шосткинському районі Сумської області підліток підірвався на міні поблизу прикордонного населеного пункту. Інцидент стався у Хутір-Михайлівській громаді, де 17-річний юнак рухався на мотоциклі та натрапив на вибуховий пристрій. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Григоров.

📢 «Поблизу прикордонного села у Хутір-Михайлівській громаді 17-річний хлопець на мотоциклі натрапив на вибуховий пристрій», — йдеться у повідомленні.

За словами посадовця, раніше юнака евакуювали з цієї території через небезпеку, однак він повернувся туди напередодні Великодня.

☝️ Внаслідок вибуху хлопець зазнав тяжких поранень і значної крововтрати. Лікарі були змушені провести складне хірургічне втручання.

Наразі стан постраждалого стабілізують. Медики готують його до транспортування до київської лікарні «Охматдит», де він проходитиме подальше лікування.

Підліток підірвався на міні на тлі постійної небезпеки мінування прикордонних територій. Подібні інциденти в регіоні трапляються не вперше.

Раніше повідомлялося, що на Сумщині четверо людей постраждали внаслідок підриву на вибухових пристроях. Також відомо про випадок у Херсонській області, де на міні підірвався автомобіль із родиною.

