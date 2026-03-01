Іран підтвердив загибель верховного лідера Хаменеї

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї остаточно загинув унаслідок операції США та Ізраїлю. Цю інформацію вранці 1 березня підтвердили іранські державні агентства.

Повідомлення про те, що Алі Хаменеї загинув, оприлюднили агентства Tasnim, IRNA, ISNA, Mehr та Fars. За їхніми даними, верховного лідера Ірану вбили на робочому місці в його резиденції під час початку американсько-ізраїльської атаки.

☝️ Уряд Ірану вже оголосив 40 днів загальнонаціональної жалоби та сім днів вихідних у зв’язку з тим, що Алі Хаменеї загинув.

Джерела Reuters в Ірані повідомили, що незадовго до авіаударів Хаменеї проводив зустріч із Шамхані та чинним секретарем Вищої ради національної безпеки Алі Ларіджані в засекреченому місці.

За інформацією американської розвідки, спочатку зустріч планували на вечір суботи в Тегерані. Однак ізраїльські спецслужби з’ясували, що її перенесли на ранок. Після цього США та Ізраїль прискорили початок операції, щоб зберегти ефект раптовості та не допустити зникнення іранського лідера з поля зору.

📊 Алі Хаменеї загинув у віці 86 років. Він обіймав посаду верховного лідера Ірану з 1989 року. З моменту Ісламської революції 1979 року в Ірані було всього два верховні лідери.

Як зазначає BBC News, ця посада є ключовою в політичній системі країни: верховний лідер є главою держави та головнокомандувачем збройних сил, включно з елітним Корпусом вартових ісламської революції (КВІР).

Нагадаємо, напередодні однією з цілей американсько-ізраїльської атаки була резиденція Хаменеї в Тегерані. Іранські ЗМІ також повідомляли про загибель членів його родини — дочки, зятя, онука та невістки.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв американським медіа, що вважає верховного лідера Ірану мертвим, а згодом у Truth Social написав, що Хаменеї дійсно загинув.

👉 Також 28 лютого під головуванням Великої Британії відбулося екстрене засідання ООН через збройний конфлікт між США, Ізраїлем та Іраном.