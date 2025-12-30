Вівторок, 30 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Сирський: «мирний план» США не обмежує мобілізацію України

Денис Молотов
Сирський: «мирний план» США не обмежує мобілізацію України
Фото: Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв’ю 24 каналу.

«Мирний план» США не передбачає для України жодних обмежень у питанні мобілізації, а чисельність Збройних сил на рівні 800 тисяч військовослужбовців у мирний час є достатньою для гарантування безпеки держави. Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив в інтерв’ю 24 каналу.

Під час розмови генералу поставили запитання, чи задовольняє Україну пункт «мирного плану» США, який передбачає 800-тисячну армію в мирний період. Сирський підтвердив, що саме така чисельність дозволяє ефективно реагувати на можливу повторну збройну агресію з боку росії.

📢 «Також ця цифра гарантує плановий процес мобілізації. Тобто, нас не обмежують у мобілізації. Усі наші мобілізаційні характеристики і здібності зберігаються», — наголосив головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, на початковому етапі обговорень Україні пропонували скорочення чисельності армії до 600 тисяч осіб. Однак, саме показник у 800 тисяч військових відповідає реальним потребам держави в умовах потенційних загроз.

☝️ Сирський підкреслив, що запропоновані параметри не обмежують оборонні можливості України та дозволяють зберегти повноцінну систему мобілізації.

  • Нагадаємо, раніше шостий президент України Володимир Зеленський заявляв, що у разі підписання мирної угоди між Україною, США, росією та європейськими партнерами мобілізацію можуть або скасувати, або проводити у частковому форматі.
  • Водночас шостий глава держави неодноразово наголошував, що скасування воєнного стану можливе лише після отримання реальних і дієвих гарантій безпеки, які унеможливлять повторну агресію з боку росії.
- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

У зоні активних бойових дій на Донеччині залишаються понад 34 тисячі цивільних

ВІЙНА

кремль буде змушений піти на компроміс щодо своїх вимог, які суперечать мирному плану – ISW

ПОДІЇ

Зеленський прибув до Мар-а-Лаго для зустрічі із Трампом

ВАЖЛИВО

У Німеччині судять українців, яких підозрюють у диверсіях на користь росії

КРИМІНАЛ

Американська сторона може поговорити з путіним 24 грудня — Зеленський

ВАЖЛИВО

Кременчук під ударом російських військ: постраждали двоє цивільних

ВІЙНА

Атаки по енергетиці: без світла споживачі у п’яти регіонах України

ВАЖЛИВО

Китай запровадив санкції проти компаній і громадян США

ПОЛІТИКА

Індія відновлює імпорт російської нафти – ЗМІ

ПОЛІТИКА

Трамп обговорив із путіним усі пункти мирного плану — Зеленський

ПОЛІТИКА

НАБУ і САП викрили організовану злочинну групу з чинних нардепів

ВАЖЛИВО

росія скоїла 870 злочинів проти журналістів та медіа в Україні – ІМІ

ПОДІЇ

Паніка в чоловіків на росії: жінки будуть народжувати від Дурова

СУСПІЛЬСТВО

ЦВК відновила роботу Державного реєстру виборців

ВЛАДА

Окупанти знову вдарили по портах Одещини: є пошкодження

ВЛАДА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ