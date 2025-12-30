Сирський: «мирний план» США не обмежує мобілізацію України

«Мирний план» США не передбачає для України жодних обмежень у питанні мобілізації, а чисельність Збройних сил на рівні 800 тисяч військовослужбовців у мирний час є достатньою для гарантування безпеки держави. Про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив в інтерв’ю 24 каналу.

Під час розмови генералу поставили запитання, чи задовольняє Україну пункт «мирного плану» США, який передбачає 800-тисячну армію в мирний період. Сирський підтвердив, що саме така чисельність дозволяє ефективно реагувати на можливу повторну збройну агресію з боку росії.

📢 «Також ця цифра гарантує плановий процес мобілізації. Тобто, нас не обмежують у мобілізації. Усі наші мобілізаційні характеристики і здібності зберігаються», — наголосив головнокомандувач ЗСУ.

За його словами, на початковому етапі обговорень Україні пропонували скорочення чисельності армії до 600 тисяч осіб. Однак, саме показник у 800 тисяч військових відповідає реальним потребам держави в умовах потенційних загроз.

☝️ Сирський підкреслив, що запропоновані параметри не обмежують оборонні можливості України та дозволяють зберегти повноцінну систему мобілізації.