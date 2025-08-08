П’ятниця, 8 Серпня, 2025
Сибіга і Каллас обговорили мир в Україні та безпеку в регіоні

Денис Молотов
Денис Молотов
Сибіга і Каллас обговорили мир в Україні та безпеку в регіоні

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поспілкувався телефоном із високою представницею Європейського Союзу із зовнішніх справ та політики безпеки Каєю Каллас. Зустріч у форматі онлайн відбулася в п’ятницю, 8 серпня, і мала, за словами українського дипломата, «дуже змістовний» характер. Про деталі розмови Сибіга розповів на своїй сторінці у соцмережі Х (колишній Twittwer).

Головною темою стали подальші дії України та її міжнародних партнерів у напрямку досягнення справедливого миру, а також зміцнення добросусідських відносин у регіоні Центральної та Східної Європи. Міністр поділився з Каллас актуальною інформацією щодо безпекової ситуації та окреслив основні зусилля України у сфері дипломатії.

📢 «Я також поінформував про останні події та наші зусилля на шляху до справедливого, тривалого та всеосяжного миру, зокрема про переговори зі США та європейськими союзниками. Ми погодилися, що справжній мир можна і потрібно досягти силою. Ми скоординували наші наступні дипломатичні кроки», – написав очільник МЗС.

Окрему увагу сторони приділили розвитку регіонального співробітництва. Сибіга підкреслив, що Україна розглядає добросусідство як один із важливих інструментів європейської єдності. Він запевнив, що держава інвестує значні зусилля у регіональні формати, зокрема ті, що стосуються країн Чорноморського та Балтійського басейнів.

Сибіга повідомив Каллас, що сьогодні, 8 серпня, у Чернівцях відбудеться четвертий раунд міністерської зустрічі за участю представників України, Молдови та Румунії. Участь у переговорах візьмуть міністри закордонних справ трьох країн — Андрій Сибіга, Оана-Сільвія Цой та Міхай Попшой.

📢 «Наші польський та литовський колеги Радослав Сікорський та Кястутіс Будріс приєднаються до нас онлайн, і ми матимемо формат Люблінського трикутника. Ми вирішили ініціювати спільну зустріч цих двох успішних форматів, щоб посилити нашу синергію та підкреслити, що безпека Чорноморського та Балтійського регіонів є неподільною», – додав міністр.

Раніше, напередодні цієї розмови, шостий президент України Володимир Зеленський також провів важливі переговори на найвищому рівні. Зокрема, він обговорив із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн координацію зусиль ЄС щодо допомоги Україні. Зеленський наголосив, що участь об’єднаної Європи в усіх процесах, пов’язаних із долею України, є вкрай важливою.

