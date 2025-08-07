Зеленський анонсував шлях до миру за будь-яких обставин

Шостий президент України Володимир Зеленський 7 серпня повідомив, що планує провести серію телефонних розмов із міжнародними партнерами. Метою цих контактів є реальні кроки у напрямку встановлення миру та збереження української незалежності. Про це він написав у своєму офіційному Telegram-каналі.

📢 «Сьогодні день багатьох дзвінків і контактів для реального просування на шляху до миру та гарантування незалежності України за будь-яких обставин. Заплановані кілька моїх розмов, уже в графіку – розмова з канцлером Німеччини Мерцом. Будемо на зв’язку з колегами з Франції та Італії», – зазначив президент.

Також, за словами Зеленського, сьогодні має відбутися комунікація на рівні радників із національної безпеки. Це ще один крок у напрямку зміцнення співпраці для досягнення спільної мети – завершення війни, розв’язаної росією.

Зеленський також повідомив, що напередодні, після спільної розмови з Дональдом Трампом та європейськими лідерами, провів окремі бесіди з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та президентом Фінляндії Александром Стуббом. У фокусі цих розмов — уточнення важливих моментів, які обговорювалися раніше.

📢 «Пріоритети абсолютно чіткі. Перше – припинення вбивств, і саме росія має піти на припинення вогню. Друге – це формат для лідерів, щоб зустріч могла спрацювати на дійсно тривалий мир. Ми в Україні не раз говорили, що пошук реальних рішень може стати дійсно результативним саме на рівні лідерів. Потрібно визначитись із часом для такого формату, з колом питань», – пояснив Зеленський.

Третім пріоритетом, за словами Зеленського, є забезпечення довгострокової безпеки України. Це можливо лише за активної участі США та європейських партнерів.

📢 «Україна ніколи не хотіла війни і працюватиме заради миру максимально продуктивно. Головне, щоб росія, яка почала цю війну, дійсно робила кроки для припинення агресії. Світ має важелі тиску на агресора, світ має можливість перевіряти виконання обіцянок. Я вдячний усім, хто рішуче налаштований на достойне завершення війни», – підкреслив глава держави.

☝️ Нагадаємо, 6 серпня Дональд Трамп заявив, що зустріч між його спецпосланцем Стівом Віткоффом і російським диктатором володимиром путіним була «дуже продуктивною», і що «було досягнуто значного прогресу». Після цього Трамп провів спільну розмову із Зеленським та кількома європейськими лідерами.