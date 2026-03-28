Судитимуть «заступниць міністрів» окупантів на Луганщині

Служба безпеки України завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальні акти щодо двох жінок, які очолюють незаконні «міністерства», створені російськими окупантами на території Луганської області. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За даними слідства, обидві фігурантки ще у 2014 році підтримали російську агресію та почали співпрацю з окупаційною владою. Одна з них працювала у сфері ветеринарної медицини, інша — в органах соціального захисту.

📌 Нові «посади» від окупантів

У 2023 році вони отримали підвищення в структурах так званої «лнр»:

одна стала «заступницею міністра сільського господарства та продовольства»;

інша — «заступницею міністра праці та соціальної політики».

Наразі, за інформацією СБУ, обидві зловмисниці продовжують працювати на окупаційну адміністрацію.

Вони впроваджують російське законодавство та стандарти управління на тимчасово окупованій території, а також виконують завдання кремля щодо інтеграції Луганщини до складу рф.

⚖️ Кваліфікація злочину

Слідчі зібрали достатньо доказів для обвинувачення за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі обидві фігурантки переховуються на тимчасово окупованій території. Їх оголошено у розшук.

Оперативні та слідчі заходи здійснювали співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури.

