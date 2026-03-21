ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКРИМІНАЛ
КРИМІНАЛЛУГАНЩИНА

Колаборанта з Луганщини підозрюють у підтримці окупаційної влади

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Служба безпеки України заочно повідомила про нову підозру колишньому представнику проросійських політичних сил від забороненої партії «регіонів». Колаборант нині очолює так званий «Біловодський муніципальний округ лнр». Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За даними слідства, у вересні 2022 року фігурант брав активну участь у підготовці та проведенні псевдореферендуму щодо приєднання тимчасово окупованої частини Луганська область до російської федерації. На той момент він уже обіймав керівну посаду в окупаційній адміністрації у захопленому населеному пункті.

Слідчі задокументували, що напередодні незаконного голосування він записав і поширив відеозвернення до мешканців Біловодської громади, у якому пояснював механізм проведення «референдуму» та закликав підтримати інтеграцію до рф.

📢 У зверненні фігурант фактично закликав громадян зробити «правильний вибір» на користь держави-агресора.

Служба безпеки України

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України — публічні заклики до проведення незаконного референдуму. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях під процесуальним керівництвом Луганська обласна прокуратура.

Раніше інші епізоди діяльності цього фігуранта вже розслідувалися в межах низки кримінальних проваджень.

Зокрема, до суду передано обвинувальні акти за фактами зайняття посад в окупаційних органах влади, участі у незаконних виборах, а також здійснення інформаційно-підривної діяльності на користь держави-агресора у складі організованої групи.

👉 Також нагадаємо, що суд заочно засудив мешканця Щастинського району Луганщини, який долучився до діяльності окупаційних структур та просував проросійські політичні проєкти на тимчасово захопленій території.

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип