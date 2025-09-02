Вівторок, 2 Вересня, 2025
Суд взяв під варту підозрюваного у розстрілі Парубія

Денис Молотов
Денис Молотов
Суд взяв під варту підозрюваного у розстрілі Парубія

Галицький районний суд Львова ухвалив рішення про арешт підозрюваного у гучній справі вбивства народного депутата України Андрія Парубія. Як повідомив Офіс генерального прокурора 2 вересня, чоловіка взято під варту на два місяці без права внесення застави.

📢 «Галицький районний суд міста Львова задовольнив клопотання прокурорів Львівської обласної прокуратури. Підозрюваному у справі про вбивство народного депутата України Андрія Парубія обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб без права внесення застави», – йдеться у повідомленні.

Підозрюваним виявився 52-річний львів’янин, якого, за даними ЗМІ, звати Михайло Сцельников. Йому інкримінують умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю (ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

Обставини злочину

Нагадаємо, трагедія сталася 30 серпня у Львові. Народного депутата Андрія Парубія розстріляли біля будівлі, де він перебував із робочою метою. Вбивця здійснив щонайменше вісім пострілів і зник з місця події.

У ніч на 1 вересня підозрюваного затримали в Хмельницькій області. Виявилося, що він – житель Львова.

Версії слідства

Служба безпеки України повідомила, що не виключає причетності російських спецслужб до цього злочину.

За інформацією українських ЗМІ, підозрюваний міг діяти під контролем рф. Зокрема, відомо, що приблизно рік тому у Сцельникова зник син. Цю особисту трагедію, за попередніми даними, могли використати російські агенти для тиску й вербування.

❗Слідство триває, і правоохоронці перевіряють усі можливі мотиви та зв’язки затриманого.

