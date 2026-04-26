На фронті російські окупанти їдять людей – ЗМІ

Британське видання The Sunday Times повідомило про випадки канібалізму в армії рф. Українська розвідка передала фотографії та аудіоперехоплення, які свідчать щонайменше про п’ять інцидентів. Видання верифікувало частину матеріалів.

Українські розвідники передали британському виданню матеріали, які містять фотографії та перехоплені аудіозаписи розмов між російськими військовослужбовцями. Мова йде щонайменше про п’ять епізодів, у яких, за твердженнями джерел, солдати вдавалися до канібалізму.

The Sunday Times повідомляє, що проаналізувало деякі зображення за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. Фахівці дійшли висновку, що фото не були штучно створені чи відредаговані.

☝️ Конкретний інцидент під Мирноградом

Один із задокументованих епізодів стався поблизу Мирнограда у листопаді 2025 року. За даними неназваного офіцера, російський військовий з позивним «Хромой» вбив двох солдатів і намагався вжити частину тіла одного з них. Після цього він був ліквідований під час інциденту з іншими військовослужбовцями.

Інші аудіозаписи також містять згадки про подібні випадки. Зокрема, в одному з них військовий скаржився командиру на солдата, який, за його словами, “їв людське м’ясо”.

Окремо в матеріалах фігурує наказ одного з російських командирів, де серед заборон прямо згадується канібалізм.

📌 Коментар військового аналітика

Американський військовий аналітик Вікрам Міттал прокоментував ситуацію так:

📢 «Тривалі наступальні операції, такі як вторгнення росії в Україну, вимагають постійного потоку поставок на передову. Екстремальна погода, яку ми спостерігали минулої зими, створила навантаження на транспортні мережі та забезпечення військ».

Нагадаємо, протягом минулої доби на фронті зафіксовано 236 бойових зіткнень між українською армією та російськими окупантами.

За добу 24 квітня росія втратила понад 1200 військових вбитими і пораненими. Загальна чисельність російських втрат швидко наближається до 1,4 млн осіб.

