Як убили Андрія Парубія: оприлюднено відео нападу

У соцмережах поширюють відео, на якому зафіксовано момент убивства Андрія Парубія – народного депутата та колишнього спікера Верховної Ради України. Кадри з камер спостереження оприлюднені очевидцями та викликали широкий резонанс.

На записі видно, що нападник, замаскований під кур’єра однієї з відомих служб, певний час іде за своєю жертвою вулицею. Після нетривалого переслідування він дістає пістолет і кілька разів стріляє в політика. Після цього злочинець швидко залишає місце події, прямує у зворотному напрямку та намагається зникнути.

З відео зрозуміло, що кілер був одягнений у шолом і мав на собі рюкзак кур’єрської служби жовтого кольору. Це ускладнило його впізнання та дало можливість непомітно наблизитися до Парубія серед перехожих.

Відео з Андрієм Парубієм зі Львова pic.twitter.com/FCYm2ON1VZ — Максим (@lipcansmaks1) August 30, 2025

ℹ️ Андрій Парубій народився 31 січня 1971 року у Червонограді (нині Шептицький) Львівської області.

Він закінчив історичний факультет Львівського університету, отримавши спеціальність історика й викладача. Пізніше захистив дисертацію в аспірантурі Львівської політехніки за напрямом «політологія та соціологія».

Свій політичний шлях Парубій розпочав у Львові. Спочатку він був депутатом міської та обласної ради. У 2007 році став народним депутатом VI скликання від блоку «Наша Україна – Народна самооборона». У лютому 2012 року вийшов із партії «Наша Україна» та згодом приєднався до «Фронту Змін».

У 2012–2014 роках Парубій представляв у парламенті «Батьківщину». Під час Революції Гідності він був одним із ключових лідерів протесту, фактичним комендантом Євромайдану та координатором загонів Самооборони.

У березні 2014 року його призначили секретарем Ради національної безпеки і оборони. На позачергових виборах того ж року він пройшов до парламенту за списками «Народного фронту». Вже у грудні його обрали першим заступником голови Верховної Ради, а у квітні 2016-го Парубій став спікером парламенту.

На виборах 2019 року він знову здобув мандат депутата – цього разу від партії «Європейська Солідарність».

☝️ Нагадаємо, близько полудня 30 серпня у Львові сталася стрілянина. Спочатку правоохоронці не розголошували імені загиблого. Проте згодом інформацію підтвердили ЗМІ, а також шостий президент Володимир Зеленський і голова Львівської ОВА Максим Козицький. Обидва офіційно повідомили, що внаслідок замаху загинув Андрій Парубій.